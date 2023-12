Com recorde de visitantes, Réveillon de Bonito tem expectativa positiva do setor turístico

Festividade tem estimativa de 15 mil turistas e previsão de arrecadação de R$ 6 milhões diariamente

Uma das maiores festividades do ano, o Réveillon com certeza não passará despercebido para a cidade de Bonito. Afinal, um dos destinos turísticos mais cotados pelos sul-mato-grossenses, o município, que é sucesso no Brasil, tem alcançado até mesmo quem é de fora do país, como turistas da Bolívia e Paraguai. O sucesso é tamanho que, conforme informações da Prefeitura de Bonito, ao jornal O Estado, neste ano, até o dia 10 de dezembro, o volume de turistas já batia o recorde do ano inteiro de 2022.

O empresário do ramo hoteleiro e diretor tesoureiro do Convention & Visitors Bureau City Tour, Augusto Barbosa Mariano, também ex-secretário de Turismo do município por três anos, afirma que o Réveillon é a melhor época do ano para Bonito. Conforme avalia, desde o dia 26 de dezembro a cidade já conta com uma superlotação em hotéis, pousadas, pensões, hostels e flats.

Conforme explica Mariano, um público que tem ganhado força são os bolivianos e paraguaios, inclusive, sob influência da Rota Bioceânica, que já tem trazido benefícios para Mato Grosso do Sul. “A gente tem recebido paraguaios de Filadélfia, que fica 260 km de Porto Murtinho, onde saiu aquele asfalto novo da Rota Bioceânica, da integração Latina. O público que já vinha para Bonito tem vindo muito mais, porque MS não tem mar e Bonito se transforma na ‘praia’ mais próxima desse pessoal”, avalia.

De acordo com a atual secretária de turismo, Juliane Ferreira, é estimada a passagem de pelo menos 15 mil turistas, com um ticket médio de R$ 400 por pessoa ao dia, o que totaliza uma movimentação de R$ 6 milhões e atinge, até o dia 31 de dezembro, um volume entre 18 e 24 milhões, no acumulado.

Conforme a estimativa do ex-secretário, os números podem ser ainda maiores, pois a partir de seus cálculos, é possível que a marca atinja de 20 a 30 mil turistas. “Até 30 de novembro [de 2023] foi o melhor ano da história para o turismo. Então, consequentemente, neste dezembro, o Réveillon vai continuar com uma demanda elevadíssima. Por dia, deve movimentar 10 milhões de reais, já que um turista vai gastar, em média, R$ 400 em alimentação, hospedagem e acesso aos atrativos. [Ao todo, pode-se chegar] a um número muito expressivo, entre R$ 40 e 45 milhões.”

Foi apurado, pela reportagem do jornal O Estado, que o Bonito Ecotel, que possui 120 leitos, já se encontra com lotação máxima, assim como o Hotel Marruá, que possui 330 leitos, está superlotado desde o início de dezembro. Já o Hotel Pousada Águas de Bonito, que conta com 30 leitos, não tem vagas desde o início de novembro devido às reservas feitas para o Réveillon.

Olhar avaliativo

Os efeitos das movimentações financeiras não são bons apenas no curto prazo. Afinal, a longo prazo, os valores arrecadados em datas como o Réveillon, retornam para a própria cidade, ao fomentar não somente a rede hoteleira, como o setor gastronômico, a prefeitura – por meio de pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviços), os comércios em geral, além de gerar mais empregos e melhorar a renda, pois o ticket médio pago aos funcionários se torna muito melhor, fazendo com que a movimentação seja uma economia, que Mariano, em entrevista ao jornal O Estado, coloca como “altamente socializada”.

“A pessoa vai comprar um ar-condicionado, uma TV, uma geladeira, fazer o muro da casa, fazer uma reforminha, comprar uma bicicleta elétrica, vai no armazém fazer uma compra gorda e isso é a economia girando, como um todo. Essa riqueza do turismo é muito abençoada, é um círculo virtuoso em que todos ganham.”

Novidade

Para a inclusão de PCDs (pessoas com deficiência), idosos, animais, crianças e meio ambiente, serão utilizados fogos sem estampido em show pirotécnico do Réveillon 2024.

Por – Julisandy Ferreira

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.