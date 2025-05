Michelle Bolsonaro visita Sidrolândia em maio para encontro de mulheres conservadoras

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) tem presença confirmada em Sidrolândia, a 72 km de Campo Grande, no próximo dia 24 de maio, onde participará de um encontro de mulheres conservadoras, promovido pelo PL Mulheres MS. A agenda foi anunciada oficialmente nas redes sociais da ala feminina do partido.

Com início previsto para as 9h e encerramento às 13h, o evento tem como principal objetivo estimular a participação feminina na política, reforçando o papel das mulheres no cenário público. “As mulheres têm mais do que importância, elas são imprescindíveis. O seu potencial de trabalho e a sua capacidade de se reinventar contribuem decisivamente com o processo de desenvolvimento em que acreditamos”, destaca a organização na divulgação do encontro. O local do evento ainda não foi divulgado.

Durante a cerimônia, Michelle Bolsonaro, que também é presidente nacional do PL Mulher, dará posse às novas lideranças da legenda em Mato Grosso do Sul: Naiane Bittencourt, como presidente estadual, e Mariana Amaral, como vice-presidente.

Essa será a segunda visita recente de Michelle Bolsonaro a Mato Grosso do Sul. A ex-primeira-dama esteve no estado em outubro do ano passado, às vésperas do segundo turno das eleições municipais, quando participou de um evento semelhante em Campo Grande. Na ocasião, ela esteve ao lado da senadora Damares Alves (Republicanos), da vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP), da senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina (PP) e da então candidata à reeleição à Prefeitura da Capital, Adriane Lopes (PP).

O encontro em Campo Grande, realizado na Igreja Aliançados, reuniu lideranças femininas do campo conservador e teve como foco o fortalecimento da participação feminina na política e o apoio à candidatura de Adriane Lopes, que buscava a reeleição à a prefeitura de Campo Grande.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais