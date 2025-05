Integrante de facção paraguaia é preso em operação na fronteira com o Brasil

Óscar Daniel Ávalos Díaz, apontado como membro ativo de uma organização criminosa conhecida como Clã Díaz, foi preso na quinta-feira (1º) em Yby Pytá, no Departamento de Canindeyú, região próxima à fronteira com Mundo Novo (MS). A prisão foi realizada pelo Batalhão de Inteligência Militar do Paraguai, com apoio da Polícia Nacional e do Departamento Antissequestro.

Ávalos Díaz era procurado por diversos crimes, incluindo associação criminosa. De acordo com as autoridades, ele atuava como pistoleiro a serviço do Clã Díaz, facção envolvida com tráfico de drogas, extorsões e homicídios encomendados, especialmente na região leste do Paraguai.

O grupo, que ganhou força após a morte de seu líder Cristino Díaz em fevereiro deste ano, tem expandido suas atividades na faixa de fronteira com o Brasil, utilizando armamento pesado e promovendo o recrutamento de menores para integrar sua rede criminosa.

Segundo informações de investigações da Força-Tarefa Conjunta e da Polícia Nacional, o Clã Díaz estaria recebendo apoio logístico e financeiro de outra organização ligada ao narcotráfico, com atuação no norte do país. A aliança teria como objetivo rivalizar com o grupo liderado por Felipe Acosta Riveros, conhecido como “Macho”.

As investigações continuam para desarticular a estrutura remanescente da facção e sidentificar demais envolvidos nas atividades ilegais.