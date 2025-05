Espetáculo com o pianista Tony Berchmans chega a Campo Grande pela primeira vez

Músico acompanha clássicos do cinema mudo tocando ao vivo no piano

Com mais de 200 apresentações no Brasil e em locais como Itália, Portugal, Inglaterra, Noruega e Romênia, o projeto Cinepiano chega pela primeira vez em Campo Grande com duas apresentações nos dias 2 e 3 de maio, no Sesc Teatro Prosa. O espetáculo é realizado pelo pianista Tony Berchmans, que acompanha clássicos do cinema mudo ao piano, com a trila sonora ao vivo e impressionante técnica de sincronismo e interpretação narrativa.

Na sexta-feira (2), às 19h, Berchmans irá improvisar sua trilha sonora para o filme ‘Em Busca do Ouro’ (1925), clássico de Charles Chaplin, que celebra 100 anos. Já no sábado (3), o pianista utiliza da obra ‘O Garoto’, também de Chaplin, num espetáculo especial para crianças, às 16h. Os filmes serão projetados em 16mm por Alex Brasil, um dos maiores especialistas em película cinematográfica do Brasil, e parceiro habitual de Tony Berchmans no Cinepiano.

Compositor, pianista, produtor musical, professor especialista em música de cinema, Tony Berchmans desenvolveu o Cinepiano em 2011, resultado de anos de experiência no estudo da composição musical para o cinema.

“Iniciei o Cinepiano há cerca de 14 anos e, desde então, venho desenvolvendo inúmeras ferramentas e recursos de interpretação musical voltados para a música narrativa. Ou seja: minha música busca sempre contar uma história, acompanhar uma emoção, descrever um movimento ou criar o clima de uma cena. Meu estudo é, basicamente, o desenvolvimento dessa técnica para que, ao assistir ao filme junto com o público, meu discurso musical esteja em completa sintonia com a imagem”, explica em entrevista para o jornal O Estado.

Pela primeira vez com o projeto em Campo Grande, o pianista acredita que essa será uma experiência para o público. “O Cinepiano é um tipo de espetáculo raro, único no gênero no Brasil, e oferece ao público uma nova forma de assistir a um filme antigo e, ao mesmo tempo, participar de um concerto de piano solo”.

Clássicos

Os filmes escolhidos foram ‘Em Busca do Ouro’, que conta as aventuras de Carlitos nas terras gelados do Alaska durante a corrida do ouro. Repleto de cenas antológicas, como aquela em que ele cozinha e come seus sapatos e a iconica dança dos pãezinhos. A sessão para as crianças será com o filme ‘O Garoto’, primeiro longa-metragem de Chaplin, a história mescla momentos hilários e dramáticos, marca registrada do artista.

“Escolhi filmes do Chaplin por ser um dos maiores artistas da história da humanidade. Seus filmes são universais e trazem uma ampla gama de emoções, representando uma grande oportunidade de introdução ao cinema para pessoas que não tem familiaridade com os clássicos antigos. Nos lugares em que não estive ainda com o Cinepiano, acho uma escolha adequada porque é garantia de diversão e emoção para todos os perfis de plateia”, destaca o pianista.

Para o espetáculo infantil, a improvisação adota uma abordagem diferenciada. “É bastante clara, com exposições de temas e clichês musicais que ajudem na fluidez da compreensão do enredo, evitando grandes subversões na utilização da música. Sempre tive uma resposta incrível do público infantil e com o tempo compreendi que o Cinepiano pode representar uma bela introdução ao mundo da cinefilia”.

Ele acredita que o estudo e experiência ajudam a desenvolver uma marca pessoal, mas a escolha do filme também é determinante. “Um aspecto que sempre destaco é que minha partitura é o próprio filme. Mais importante do que uma bela composição é o seu significado em relação à narrativa imagética. Encaro minha performance como um dueto com o filme, onde o filme é o solista e eu sou a base”.

Experiências

Realizado em diversos países, o projeto Cinepiano tem momentos incequesciveis para Berchmans. “Uma das reações mais marcantes aconteceu no Nattjazz, o maior festival de jazz da Noruega, em um dos meus primeiros shows na Europa, em 2013. Eu não havia preparado um ‘bis’, mas o público não parava de aplaudir. Tive que voltar ao palco para agradecer três vezes. Foi um momento muito emocionante, receber uma resposta tão calorosa de um público tão exigente”, relembra.

O músico opina que o espetáculo cruza as fronteiras do idioma, se tornando uma experiência universal, completada com o cinema mudo. “Apenas os letreiros mudam de idioma, mas a ausência de diálogos torna a dinâmica da linguagem muito mais livre. Além disso, invariavelmente, os filmes tratam de temas universais, ampliando as fronteiras culturais. Por isso, percebo que a resposta do público é muito similar, mesmo em plateias completamente diversas”.

Também autor do livro ‘A Música do Filme’, o músico e estudioso pontua que a música é uma ferramenta poderosa em uma obra audiovisual, que é até subestimada. “A música inesquecível de um filme é aquela que amarra, com brilhantismo, o significado de uma cena. Independentemente do tipo ou da complexidade da composição, ícones marcantes do universo das trilhas sonoras são, normalmente, peças que transformam o sentido de uma cena”.

Sobre Tony Berchmans

Pianista, compositor, produtor musical e especialista no estudo da música de cinema, Tony Berchmans Canto é autor do livro “A Música do Filme – Tudo o que você gostaria de saber sobre a música de cinema”. Desde 1992, atua no mercado de produção fonográfica, coordenando, compondo e produzindo som para rádio, TV, cinema e internet, em centenas de projetos. Foi curador do “Música em Cena – 1º Encontro Internacional de Música de Cinema”, realizado em 2007 no Rio de Janeiro, evento que trouxe ao Brasil lendas da música de cinema como Ennio Morricone e Gustavo Santaolalla. Professor de Pós–Graduação em Trilha Sonora para Cinema e TV, frequentemente participa de festivais e concertos de música de cinema nos EUA, Espanha, Bélgica e Brasil, profere palestras e ministra cursos e oficinas em instituições como PUC/ SP, ESPM, FAAP, Anhembi–Morumbi, MIS-SP e SESC. Com seu projeto Cinepiano já realizou mais de 200 espetáculos no Brasil e na Europa. Atualmente vive na Itália, onde compõe música para audiovisual e desenvolve projetos de espetáculos de trilha sonora ao vivo. Seu próximo projeto, em parceria com o vídeo artista italiano Alessio Trillini, é uma mistura do Cinepiano, intitulado ‘Berg – Poema Sinfônico Multimídia’.

Serviço: O Cinepiano, com Tony Berchmans, será realizado nos dias 2 e 3 de maio,

às 19h e 16h respectivamente, no Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200, Centro. A entrada é gratuita, mas o é preciso garantir os lugares por meio da plataforma Sympla.

Por Carolina Rampi

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram