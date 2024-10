Projeto UFN3 avança e MS aguarda Petrobras para retomada da fábrica de fertilizantes em Três Lagoas

O projeto de retomada da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 3 (UFN3), considerada estratégica para Mato Grosso do Sul e para o Brasil, continua seguindo o cronograma estabelecido. A confirmação foi feita pelo governador Eduardo Riedel, após reunião realizada nesta segunda-feira (14) com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, no Rio de Janeiro.

O encontro contou também com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do secretário estadual de Desenvolvimento, Jaime Verruck, e da diretora-presidente da MSGÁS, Cristiane Schmidt.

Durante a reunião, foram discutidos os principais pontos envolvendo a UFN3 e o andamento das obras, cuja retomada deve ter novos anúncios nos próximos meses. “Foi importante ver que o cronograma anunciado anteriormente está mantido, seguindo todos os ritos necessários, incluindo a aprovação da licitação pelo Conselho de Administração para o início das obras”, destacou o governador Riedel.

A retomada das obras da UFN3 é vista como um passo crucial para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, com potencial para gerar milhares de empregos e reduzir a dependência do Brasil da importação de fertilizantes nitrogenados. “Essas notícias são fundamentais para avançarmos naquilo que é uma mudança estrutural para Mato Grosso do Sul e para o Centro-Oeste no que diz respeito à produção de fertilizantes”, acrescentou Riedel.

A ministra Simone Tebet também reforçou a importância do projeto, expressando satisfação com o comprometimento da Petrobras em manter o cronograma. “Estou muito feliz que a Magda, como presidente da Petrobras, tenha plena consciência da importância dessa fábrica, não apenas para Três Lagoas e Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil”, afirmou a ministra.

Durante o encontro, Riedel e Tebet convidaram Magda Chambriard para visitar a unidade de produção em Três Lagoas, juntamente com sua diretoria, até fevereiro de 2024. A ministra concluiu com otimismo: “Em breve teremos boas notícias”, afirmou Tebet, elogiando também a atuação do governador Riedel. “Mato Grosso do Sul está dando certo porque tem um governador preparado e com diálogo aberto no Governo Federal.”

A importância da UFN3

A conclusão das obras da UFN3 é aguardada com grande expectativa pela população de Mato Grosso do Sul. A unidade, quando concluída, deve gerar até oito mil empregos diretos e indiretos, além de impulsionar a economia local, aumentando a renda e fomentando o desenvolvimento de atividades econômicas na região. A obra, iniciada pela Petrobras em 2011 e paralisada em 2014 com 81% concluída, representa um investimento estratégico no setor de fertilizantes.

Projetada para ser a maior fábrica de fertilizantes da América Latina, a UFN3 terá capacidade de transformar 2,3 milhões de m³ de gás natural por dia em 3,6 mil toneladas de ureia e até 2,2 mil toneladas de amônia, produtos essenciais para a agricultura brasileira. O projeto visa reduzir a dependência do Brasil das importações de fertilizantes nitrogenados, um insumo crucial para a produção agrícola do país, fortalecendo a autonomia nacional no setor.

Com informações da assessoria de comunicação Governo de MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais