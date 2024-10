Brasil enfrenta o Peru em mais uma etapa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Nesta terça-feira (15), a seleção brasileira volta a campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O confronto será contra o Peru, às 20h45 (horário de MS), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ocupando a 4ª posição na tabela com 13 pontos em nove jogos, o Brasil, comandado por Dorival Júnior, busca sua segunda vitória consecutiva, após vencer o Chile por 2 a 1 na última rodada. O objetivo é se aproximar da líder Argentina, que soma 19 pontos.

Jogando diante de sua torcida, a seleção espera usar o fator casa a seu favor. “Os torcedores têm nos apoiado em todas as cidades pelas quais passamos. Estamos em uma fase de maior interação com eles, e nossos jogadores têm correspondido”, declarou Dorival Júnior durante coletiva na última segunda-feira (13).

O treinador sabe que o duelo contra os peruanos não será fácil. “Eles fizeram uma ótima partida contra o Uruguai, que está em terceiro nas Eliminatórias. Será um jogo complicado. O Peru tem jogadores fortes nas bolas aéreas e meias rápidos. Precisamos estar atentos, especialmente nas jogadas de bola parada”, alertou Dorival.

Uma das principais apostas para a vitória é a habilidade individual dos atacantes brasileiros. “Temos que ser decisivos no um contra um. Nossos jogadores têm qualidade técnica e são capazes de usar isso em momentos importantes, seja nas tabelas ou nas trocas de passe”, acrescentou o técnico.

Em relação à equipe que enfrentou o Chile, o Brasil deve ter algumas mudanças. Vanderson, Bruno Guimarães e Gerson devem ser os escolhidos para substituir Danilo, André e Lucas Paquetá, respectivamente. O provável time titular contará com: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus.

