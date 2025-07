Michelle Bolsonaro transfere domicílio eleitoral de volta para Brasília

Ex-primeira-dama fez o anúncio em publicação nas redes sociais e volta a ser eleitora do Distrito Federal após período no Rio de Janeiro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro oficializou a transferência de seu domicílio eleitoral de volta para o Distrito Federal. O anúncio foi feito por meio de uma postagem em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (30), e confirmado pela Assessoria de Comunicação do PL Mulher, braço feminino do Partido Liberal (PL), presidido por ela.

Segundo nota oficial do PL, Michelle teve seu primeiro registro eleitoral na região administrativa de Ceilândia, no DF. No entanto, com a mudança da família para o Rio de Janeiro durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, o título de eleitor foi transferido para a capital fluminense. Agora, com a nova atualização, a ex-primeira-dama volta a integrar o colégio eleitoral brasiliense.

A mudança ocorre em meio a movimentações políticas do PL para as eleições municipais de 2024 e, posteriormente, para o cenário de 2026. Michelle Bolsonaro tem desempenhado papel de destaque na articulação com lideranças femininas e pode reforçar a presença do partido no centro do poder político nacional.

Apesar da transferência, a assessoria não confirmou se a alteração tem relação com eventuais planos eleitorais próprios de Michelle no Distrito Federal. A ex-primeira-dama segue à frente do PL Mulher, promovendo eventos e campanhas voltadas à participação feminina na política.

A troca de domicílio eleitoral é permitida pela Justiça Eleitoral e, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pode ser realizada desde que o eleitor comprove vínculo com o novo local de residência ou atuação política.

