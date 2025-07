Diplomados, prefeito e vice eleitos em Bandeirantes tomam posse na manhã de sábado

Diplomados pela Justiça Eleitoral na terça-feira (29), Celso Abrantes (PSD) e Marinho Serpa (PL), tomam posse como prefeito e vice de Bandeirantes neste sábado (29), em cerimônia na Câmara Municipal do Município a partir das 8h. O mandato dos candidatos eleitos em eleição suplementar vai até 31 de dezembro de 2028.

A eleição ocorreu após o colegiado do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negar provimento ao agravo de Álvaro Urt, eleito em 2024 e determinar nova eleição de imediato. O Ministério Público e o partido adversário pediram pela impugnação, já que ele teve o mandato cassado por meio de Decreto Legislativo da Câmara Municipal de Bandeirantes em 2020.

Ações

Celso Abrantes disputou a eleição municipal em 2024 e ficou em segundo lugar com quase 400 votos de diferença, com Dicí Freitas (PL) como vice. Já na suplementar Celso teve 53,90% dos votos em disputa com os candidatos Tatiane Miyasato (MDB) e Marcelo Severo (AGIR).

Antes de assumir, Celso Abrantes esteve na Capital com os parlamentares que o apoiaram durante a campanha suplementar, deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), Pedro Caravina (PSDB) e Pedrossian Neto (PSD).

Também apresentou à diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul, demandas por moradias. “Já conversamos sobre quais são os programas e as possibilidades para que a gente possa desenvolver habitação no Município de Bandeirantes para atender as famílias que tanto querem. O prefeito demonstrou uma preocupação grande com isso, disse que é um compromisso e ele vai cumprir. E o Governo do Estado vai ser parceiro, já começando pelos lotes urbanizados que nós vamos dar andamento na nossa licitação”, apontou Maria do Carmo.

Outros encontros foram com o deputado federal Geraldo Resende (PSDB), o deputado federal Luiz Ovando (PP), ocasião em que foi garantido verba parlamentar de mais de R$ 400 mil para programas esportivos e de lazer para a juventude de Bandeirantes e com o petista Vander Loubet, oportunidade em que foram discutidas demandas para o setor da Saúde, como a necessidade de equipamentos para o hospital da cidade. O deputado federal, que também é conhecido por entregas ao agro, ouviu as solicitações e se colocou à disposição.