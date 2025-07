Chegou a Bio&Lógico!

Criada pela agência Pixit para a Syngenta, a dupla virtual une tecnologia, música e cultura rural em campanha com mais de 400 vídeos

A inteligência artificial está ganhando novos palcos e agora, também as estradas de terra. Em uma campanha inédita, a Syngenta, multinacional líder em inovação agrícola, decidiu unir tecnologia e cultura popular para se conectar de forma mais autêntica com os produtores rurais brasileiros.

Desenvolvida pela agência Pixit, a ação criou a dupla sertaneja virtual Bio&Lógico, formada por personagens gerados por IA que interpretam músicas sertanejas feitas sob medida. A campanha, que marca o lançamento de uma nova divisão da empresa, vai durar um ano e conta com mais de 400 vídeos personalizados, sendo cerca de 300 com composições originais que citam o nome da fazenda, do produtor e expressões típicas da região.

Com estética rural, linguagem típica e repertório musical feito sob medida, a dupla virtual representa uma nova forma de comunicar com o público do campo, valorizando a cultura local ao mesmo tempo em que promove soluções tecnológicas sustentáveis para o agronegócio.

Processo de criação

Criada em apenas 30 dias pela agência Pixit, a dupla sertaneja virtual formada pelos irmãos gêmeos Willian e Newton, é o centro da campanha que une cultura rural e tecnologia de ponta. Com o uso de sete diferentes motores de inteligência artificial integrados a uma solução orquestradora proprietária, As IAs atuaram em diversas frentes: criação de roteiros e letras de músicas, geração de vozes e melodias, construção visual dos personagens e cenários agrícolas em 2D e 3D, além da animação e movimentação de câmera, resultando em uma experiência audiovisual que traduz o cotidiano rural em linguagem digital e sertaneja.

Ao Jornal O Estado, o CEO da Pixit, Flávio Machado, afirmou que criar uma dupla sertaneja digital como a Bio\&Lógico “vai muito além de gerar música, envolve construir um universo inteiro, com identidade, linguagem, estética e propósito”. Segundo ele, o processo mobilizou diferentes disciplinas, da psicologia à estratégia de negócios, passando pela fotografia e pelo vocabulário regional do campo, sempre ancorado em um estudo aprofundado sobre os valores do agronegócio e o posicionamento desejado para a marca.

“Para cada videoclipe, produzimos letra, roteiro, imagens, animações, música e a interpretação da dupla, tudo 100% gerado por inteligência artificial. A criação hiper personalizada utiliza dados detalhados dos produtores e distribuidores da Syngenta, incluindo sua história, desafios e a contribuição da empresa na superação deles. Sete motores de IA são integrados para garantir o melhor resultado possível.Provavelmente passamos das 500 peças desenvolvidas”, afirma Flávio.

Para Flávio, o maior desafio na criação dos personagens digitais foi equilibrar a sofisticação técnica com a capacidade de gerar conexão emocional.

“Foi necessário um extenso trabalho de pesquisa e desenvolvimento de ‘personas’ empáticas e realistas. Há, por trás de cada personagem, uma história que nunca será contada na sua totalidade, mas que serve como guia para criação de conteúdo com eles. Desde como cada um fala, seu vocabulário, seus argumentos”, explica.

Estratégia de comunicação

Flávio conta que a ideia de criar uma dupla sertaneja 100% digital para promover os biológicos da Syngenta surgiu da necessidade de desenvolver uma comunicação que equilibrasse autenticidade emocional e racionalidade técnica.

“Foi a partir desta análise que surgiu a ideia de criarmos uma dupla de personagens, os gêmeos com personalidades diferentes, mas complementares. Já a definição de que formariam uma dupla sertaneja foi pela identificação dos valores predominantes nas letras do gênero com a linha de produtos. A música sertaneja está para o campo assim como os biológicos estão para as plantas”, destaca.

O CEO da Pixit, destaca que a inteligência artificial se sobressai pela capacidade de processar grandes volumes de dados, criar com agilidade, personalizar em escala e evoluir continuamente. No entanto, ele reforça que “a IA ainda é pilotada por humanos”. Segundo Machado, a presença da dupla Bio&Lógico já transformou a ação no maior sucesso de performance entre as campanhas da Syngenta. “Eles podem, no futuro, ganhar vida própria”, afirma.

Música para todos

Segundo Flávio, a música é uma linguagem poderosa, capaz de conectar inovação e tradição, e esse modelo pode ser aplicado em diversos setores. Sobre o impacto dessa tendência no ecossistema dos produtores culturais humanos, Machado observa que a música é uma linguagem forte que atinge diferentes partes do nosso cérebro e pode ser usada inclusive na educação. “O treinamento da força de vendas inclui um ‘pitch musical’, uma música onde os diferenciais de cada produto da linha de biológicos da Syngenta podem ser facilmente memorizados”, destaca.

Flávio finaliza, afirmando que a inteligência artificial é uma ferramenta que precisa ser operada por

profissionais qualificados. Ele ressalta que, na era da micro segmentação, o público busca experiências personalizadas, e a IA possibilita criar conteúdos únicos, como músicas direcionadas a indivíduos ou pequenos grupos.

Os conteúdos da dupla Bio&Lógico serão distribuídos em múltiplas plataformas. A campanha, que estreou no início de maio, tem duração prevista de um ano e está presente no canal oficial da SyngentaBrasil no YouTube, além das redes sociais com o mesmo nome. A música de lançamento, Chegou Bio&Lógico da Syngenta, já ultrapassa 59 mil visualizações, refletindo o engajamento crescente com o projeto.

Sobre a PIXIT

Fundada em 2009 como plataforma para compressão e distribuição de vídeos em larga escala, a PIXIT se destacou pela visão inovadora. A partir de 2013, passou a investir em inteligência artificial, desenvolvendo soluções para geração de leads, aumento de vendas e capacitação corporativa para grandes empresas. Entre seus clientes estão AstraZeneca, BASF, Braskem, John Deere, Johnson & Johnson, Nike, Seguros Unimed, SENAI e Syngenta. Em 2023, a empresa ampliou sua atuação internacional, estabelecendo presença no Japão, Noruega, Estados Unidos e Reino Unido, consolidando-se como referência global em tecnologia personalizada.