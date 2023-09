Michel Temer vem a Mato Grosso do Sul para visitar obras da Rota Bioceânica

Na quinta-feira (21), Mato Grosso do Sul receberá a visita do ex-presidente da República, Michel Temer (MDB), e do ex-presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, conhecido como Marito, que visitarão as obras da Rota Bioceânica. Os ex-presidentes visitarão Campo Grande e Bonito.

Durante a visita, Michel Temer, que recentemente teve o título de cidadão sul-mato-grossense aprovado pelos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de MS (Alems), deverá ser homenageado na Alems, pela atuação para que a obra da Rota Bioceânica, com a ponte entre Carmello Peralta (Paraguai) e Porto Murtinho (Brasil) saísse do papel.

Na ocasião, os ex-presidentes também participarão da solenidade de lançamento da Frente Parlamentar para o Acompanhamento da Implantação da Rota Biocêanica, com o objetivo de discutir o processo de desenvolvimento por conta da obra que já está 30% concluída.

No período da tarde, após cumprir agenda em Campo Grande, a comitiva seguirá para Bonito, distante 257 km da capital sul-mato-grossense, onde os dois ex-presidentes serão homenageados na 7ª edição do Prêmio Piraputanga de Turismo.

A noite, um evento de gala também homenageará personalidades com estatuetas em formato de peixes, símbolo da cidade de Bonito, esculpidas pelo artesão local Nilson dos Santos. Ainda não se sabe se o grupo visitará a obra da ponte entre Carmello Peralta e Porto Murtinho.

A visita, que está sendo articulada pelo deputado estadual Zeca do PT e pelo ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo e ex-conselheiro da Itaipu Binacional, Carlos Marun, contará com as presenças já confirmadas, do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB) e do ministro do Turismo, Celso Sabino(UB).

A comitiva deverá deixar o Mato Grosso do Sul na sexta-feira (22).

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

