Ex-presidente Michel Temer adia visita a Mato Grosso do Sul e Rota Bioceânica

O ex-presidente Michel Temer resolveu adiar a visita que faria a Mato Grosso do Sul, no dia 22 deste mês, em razão da hospitalização do ex- -governador e deputado Zeca do PT, que está internado no hospital da Cassems. Temer seria homenageado pelo petista, no lançamento da Frente Parlamentar da Rota Bioceânica.

Além de Campo Grande, Temer iria à cidade de Porto Murtinho, onde, junto com Zeca e o presidente do Paraguai, Marito Abdo, que também adiou o encontro, visitaria a obra da ponte que liga o município sul-mato-grossense ao país vizinho, viabilizando a rota rodoviária do Brasil até os portos do Chile. Agora, todos esperam pela recuperação de Zeca, para que uma nova data seja agendada.

Em nota, o ex-ministro da Secretaria de Governo, da gestão Temer, Carlos Marun, comunicou ontem o adiamento da visita do ex-presidente.

Leia a íntegra: “Informo que Rayani Santa Cruz Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara desembarcou nesse sábado (18), em Campo Grande, por volta das 6h30 e seguiu com a comitiva para a cidade de Rio Brilhante, onde visitou o território Laranjeira/Nhanderu, área ocupada por grupo indígena guaranis kaiowá. A ministra veio ao Mato Grosso do Sul com a missão de dialogar e encerrar o conflito fundiário entre indígenas e ruralistas da região. É a primeira vez que o Estado recebe visita oficial do governo federal, desde que presidente Lula (PT) foi eleito. A agenda da ministra foi confirmada pelo deputado Vander Loubet (PT), líder da bancada federal do MS, por meio das redes sociais. Vander também acompanhou a ministra em todo o roteiro pelo MS. O professor Tiago Botelho, acompanhou a ministra. Ele disse, ao jornal O Estado, que a resolução do problema é um compromisso do governo Lula. “Temos o compromisso de solucionar o conflito agrário no nosso Estado. A ministra veio ver, com seus olhos, a situação de indignidade e de violação dos direitos humanos dos povos indígenas e proporcionar alternativas, junto ao governo do Estado. É um dia histórico, pois quem acredita na vida precisa lutar para que o MS saia da crise humanitária que envolve os povos indígenas.”

Após a visita à ocupação, em Rio Brilhante, no período da tarde ela retornou a Campo Grande, onde se reuniu com o governador Eduardo Riedel, secretários e bancada federal no Imasul (Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul). A coletiva de imprensa ocorreu às 17h30, no auditório, onde Sônia divulgou o resultado da agenda. Por questões de segurança, a agenda de domingo, em MS, foi cancelada. em função da necessidade de o [ex-]governador Zeca repousar por uns dias, o [ex-]presidente Temer decidiu adiar a visita que faria a MS, no dia 22, até que o mesmo esteja com sua saúde plenamente recuperada, o que ele deseja que aconteça com a maior brevidade possível.

O presidente Marito, que estaria em MS nesta data, também adiou sua visita. O [ex-]presidente Temer solicitou ainda que eu transmitisse aos sul-mato- grossenses o seu pesar, pelo repentino falecimento do deputado Amarildo Cruz”. (Com Blog Marco Eusébio).

Por: Rayani Santa Cruz – O ESTADO – IMRPESSO

