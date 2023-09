Polícia Civil realiza incineração de quase meia tonelada de entorpecentes em operação conjunta

Na última sexta-feira (dia 15), a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Miranda, em uma operação conjunta com o apoio da Delegacia Regional de Aquidauana e da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, realizou a incineração de aproximadamente 473 quilogramas de entorpecentes, entre cocaína, pasta base de cocaína e maconha, fruto de recentes apreensões.

A incineração dos 473 quilos de drogas contou com a presença de uma equipe multidisciplinar, que incluiu membros da Delegacia de Miranda, da Delegacia Regional de Aquidauana, da 1ª Delegacia de Aquidauana, da Delegacia de Dois Irmãos do Buriti, além de profissionais da vigilância sanitária e da perícia criminal. A colaboração entre essas entidades foi essencial para garantir a eficácia do procedimento e a correta destruição das substâncias ilícitas. O evento foi conduzido com rigor técnico e sob medidas de segurança estritas, garantindo que a queima da droga fosse realizada de maneira controlada e sem riscos para o meio ambiente ou a saúde pública.

Com informações da Depac