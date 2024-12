Mesa Diretora: Posição do vereador Carlão na Câmara Municipal é a única que tem ‘consenso’

Mesmo sem presidência, Carlão terá ‘caneta’ na mão como primeiro-secretário

Atual presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Carlos Augusto Borges, o ‘Carlão’ (PSB), conseguirá se manter na Mesa Diretora para o próximo biênio, no mandato que começa após a posse de 1º de janeiro de 2025. Independente da chapa que for eleita, com Papy (PSDB) ou Beto Avelar (PP) na presidência, isso porque sua vaga já está garantida.

Com a chapa de Papy praticamente definida, Carlão ficou com a 1ª Secretaria, segundo cargo mais importante da Mesa, responsável por coordenar os serviços administrativos e cuidar do cumprimento do Regulamento Interno, inclusive assinar cheques nominativos ou ordens de pagamento, juntamente com o presidente, é o responsável pela “caneta”.

Já caso Beto Avelar consiga reunir parlamentares suficientes para formar uma chapa, já que são necessários sete vereadores e dos 29 eleitos, 24 já assinaram um documento a favor do Papy, o acordo também é para manter Carlão na 1ª Secretaria.

Na última semana, Beto Avelar informou que concorreria, pois as candidaturas podem ser registradas até o dia da eleição e destacou que existe um acordo para que Carlão fique com a 1ª secretaria, a segunda posição mais importante da Casa.

“Existe um compromisso, tanto da Adriane Lopes, quanto da Tereza Cristina, nós vamos conversar também com o Carlão, disponibilizando essa primeira secretaria para ele, mas vamos falar com todos, todos os partidos, não só os que têm bancada, mas também aqueles que de forma individual se elegeram”, afirmou Beto Avelar.

A prefeita Adriane Lopes chegou a comentar que deu liberdade para os vereadores, tanto do Avante, quanto do PP, fazerem a composição. “Parece que o Beto conquistou esse posicionamento, mas acredito que a Câmara é um poder independente do Poder Executivo […] agora é o momento onde ele vai construir os votos, buscar os apoios”.

Na chapa do tucano Papy, são substitutos de Carlão, com 2ª e 3ª secretarias, os vereadores Luiza Ribeiro (PT) e Ronilço Guerreiro (Podemos). Completam a chapa, André Salineiro (PL 1° vice-presidente)e o Pastor Neto Santos (Republicanos) com a 2ª ou 3ª vice-presidência, que ainda pode ir para o PP ou para a indicação de Lívio Viana (União Brasil).

No entanto, questionado pelo Jornal O Estado, Carlão falou que está ‘firme’ com o grupo e que “não muda de lado”.

Por Carol Chaves

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais