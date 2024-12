Mulher que teve 65% do corpo queimado em incêndio morre na Santa Casa da Capital

Na madrugada deste sábado (28), Fabrícia de Souza Santos, de 29 anos, faleceu após uma semana internada devido a um incêndio que deixou 65% de seu corpo queimado. O episódio ocorreu na sexta-feira (20), em uma residência no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. A família da vítima registrou um boletim de ocorrência e pediu investigação pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do incidente.

Segundo informações preliminares, a morte de Fabrícia foi confirmada por volta de 1h30. Ela deixa três filhos, uma adolescente de 13 anos, uma menina de 2 e um menino de 6. Os três agora serão cuidados pela avó materna, com o suporte de outros familiares. Enquanto aguardam a liberação do corpo pela Santa Casa, os parentes preparam os trâmites para o velório e o sepultamento.

O Caso

O incêndio que vitimou Fabrícia aconteceu por volta das 21h15, na noite de sexta-feira (20). Testemunhas no local apresentaram uma versão de que ela teria tentado tirar a própria vida, mas essa hipótese é contestada pelos familiares, que suspeitam de tentativa de homicídio. A família registrou boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue o caso.

A irmã de Fabrícia, relatou que foi ao hospital no dia seguinte ao incêndio e foi informada pela médica plantonista sobre a gravidade do estado de saúde de Fabrícia. Além das queimaduras, foi constatada uma lesão no crânio da vítima. As informações coletadas por foram repassadas à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol no domingo (22).

A família também questiona o procedimento das autoridades no local do incêndio. ainda segundo a irmã da vítima, a equipe do Corpo de Bombeiros não acionou a Polícia Militar, mesmo com indícios de que o incêndio poderia ser criminoso.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais