Na manhã de sexta-feira (27), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Mundo Novo, recuperou um furto de motocicleta ocorrido no feriado de Natal. Um homem não identificado invadiu o quintal de uma residência no bairro Copagril, em Mundo Novo, e roubou uma motocicleta Honda Biz 125, ano 2014.