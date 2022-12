Mesa Diretora da Câmara toma posse domingo

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande será reconduzida para o biênio 2023/2024, em Sessão Solene no dia 1º de janeiro, às 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na Casa de Leis. O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, foi reeleito para o cargo de presidente e permanecerá na função.

Também compõem a Mesa Diretora da Casa de Leis, permanecendo nos cargos, os vereadores Dr. Loester (1º vice-presidente), Betinho (2º vice-presidente), Edu Miranda (3º vice-presidente), Delei Pinheiro (1º secretário), Papy (2º secretário) e Ronilço Guerreiro (3º secretário). A eleição da Mesa ocorreu em julho de 2021, em chapa de consenso. A Mesa Diretora é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e administrativos da Câmara.

Atualmente, a Câmara está em recesso parlamentar, quando sessões ordinárias e Audiências Públicas estão suspensas. A Casa de Leis, porém, segue aberta, com trabalhos administrativos e atendimento à população. As sessões ordinárias retornam no dia 2 de fevereiro.