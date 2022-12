Ciclista é morto após ser alvo de nove tiros na MS-165

Cristiano Roberto Prioli, 33 anos, morreu após ser baleado com nove tiros de arma de fogo, no final da tarde desta última quinta-feira (29). O atentado ocorreu no município fronteiriço de Aral Moreira, localizado a 357 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 18h, Cristiano trafegava de bicicleta às margens da rodovia MS-165. Foi quando foi atingido pelos tiros de pistola, no momento em que passava pelo quilômetro cinco da rodovia estadual

Segundo o registro policial, no local foram encontrados nove estojos de munição calibre 9 mm no chão, cerca de duzentos metros do corpo da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e preservou a cena do crime até a chegada de agentes de polícia plantonista, investigadores e equipe de Perícia Criminal Oficial.

Cristiano era professor de academia de ginástica e funcionário público, conforme aponta a ocorrência policial.

O caso foi registrado como homicídio simples e está sob investigação da Polícia Civil de Aral Moreira.

Com informações do jornal Dourados News

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia também: