Em fim de mandado, governador exonera secretários

Com o término do segundo mandato, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) exonerou todo o seu secretariado e chefes de autarquias, em edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (30). Cumprindo ato formal, todos os secretários foram exonerados a contar do dia 1º de janeiro, quando inicia a gestão do novo governador, Eduardo Riedel (PSDB).

Dos atuais titulares de pasta, sete deles continuarão na gestão do próximo governador. Antônio Carlos Videira (Sejusp), Jaime Elias Verruck (Semagro), Ana Carolina Araújo Nardes (SAD), Ana Carolina Ali Garcia (PGE), Eduardo Rocha (que deixa a Segov e assume a Casa Civil), Carlos Eduardo Girão (Controladoria-Geral do Estado) e Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre (Assistência Social), estarão no próximo governo.

Já Sérgio de Paula, Renato Marcílio da Silva, Maria Cecília Amendola da Mota, Luiz Renato Adler Ralho, Flávio da Costa Britto Neto e Eduardo Pereira Romero, deixam Casa Civil, Infraestrutura, Educação, Fazenda, Saúde e Cultura, respectivamente.

O novo secretariado de Riedel vai tomar posse no domingo (1º), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, a partir das 17 horas. Mais cedo, às 15 horas, Eduardo Riedel e Barbosinha serão empossados na Assembleia Legislativa.

Riedel ainda não anunciou os adjuntos e diretores de fundações, agências e subsecretários, além das 16 secretarias executivas nas diversas pastas.