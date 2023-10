Mês do orgulho LGBTQIA+: Ações promovem conscientização e debate em Mato Grosso do Sul

O dia 28 de junho é reconhecido mundialmente como o “Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+”. E, neste mês, a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) de Mato Grosso do Sul, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas LGBTQIA+ e do Centro Estadual de Cidadania LGBTQIA+, está realizando uma série de ações em alusão ao Mês do Orgulho.

Dia 23 de Junho:

– Live: “O enfrentamento da LGBTFOBIA no trabalho”.

Transmissão ao vivo por meio da plataforma Zoom ás 14h às 16h. Promovido pelo Centro de Cidadania LGBTQIA+.

O público-alvo são magistrados, servidores e estagiários. A As inscrições estão abertas até o dia 22 de junho no sistema da Escola Judicial.

– Blitz do Orgulho

Projeto que será realizado em bares e casas noturnas de Campo Grande, visando conscientizar e promover a cidadania LGBTQIA+. Durante a blitz, serão distribuídos folders com informações sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+, detalhes sobre os serviços oferecidos pelo Centro Estadual de Cidadania LGBTQIA+ e laços com as cores da bandeira LGBTQIA+. A Blitz do Orgulho visitará os seguintes estabelecimentos: Mr. Hoppy, Capiva’s, Ponto bar, Vexame, Monarca e Daza.

26 de junho

-“Cine 60+ Envelhecer LGBTQIA+ em MS”

a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas, em parceria com a subsecretaria de Políticas Públicas LGBTQIA+, realizará o evento no Museu da Imagem e do Som (MIS), ás 14h. Contará com a exibição do documentário “LGBT+60: Corpos que Resistem”. Após a exibição, haverá uma mesa-redonda para perguntas e discussões.

Vagner Campos Silva, subsecretário de Políticas Públicas LGBTQIA+, ressalta a importância do evento Cine 60+ – Envelhecer LGBTQIA+. Ele afirma: “Esse debate tem como objetivo afirmar que o envelhecimento faz parte da vida de todos, inclusive da população LGBTQIA+. Além disso, podemos estabelecer uma interface com as políticas públicas de outras subsecretárias”.

Para Jonatan Espindola, coordenador do Centro de Cidadania LGBTQIA+, o Mês do Orgulho é uma oportunidade de mostrar o orgulho de ser quem se é, em uma forma de resistência às diversas violências sofridas ao longo do ano. Ele destaca que o mês é uma resposta ao discurso que patologiza, criminaliza e exclui a população LGBTQIA+ de diversos espaços e serviços. Jonatan afirma: “Neste mês em específico, a população se reúne, projeta suas identidades e orientações sexuais como uma forma de resistência, para mostrar à sociedade que temos orgulho de sermos quem somos”.

Com essas ações, o Estado de Mato Grosso do Sul promoverá a conscientização, o diálogo e a inclusão, reafirmando o compromisso com a garantia dos direitos e o respeito à diversidade LGBTQIA+. O Mês do Orgulho é uma oportunidade de celebrar as conquistas, ao mesmo tempo, em que se fazem reflexões sobre os desafios que ainda precisam ser enfrentados para construir uma sociedade mais igualitária e inclusiva para todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.