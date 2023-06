Brasileiro ligado ao grupo organização na fronteira é preso com armas semi-automáticas

Um brasileiro procurado pela justiça brasileira foi preso na noite de ontem (20), pelos agentes especiais da Diretoria de Combate ao Narcoterrorismo da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas), em Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira seca com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Em pose do traficante, os policiais encontraram duas armas semi-automáticas calibre 12, munições e aparelhos celulares.

Conforme divulgado pelo site ABC Color, o brasileiro deve ser expulso do país e entregue as autoridades brasileiras até a tarde de hoje (21) na linha internacional de fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã.

Segundo informações da Senad, o traficante brasileiro é ligado a grupos de organizações criminosas na região de fronteira.

