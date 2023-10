Chapadão do Sul avança no saneamento básico com novas obras de esgoto

Chapadão do Sul, uma cidade localizada na região norte do Estado de Mato Grosso do Sul, está prestes a dar um importante passo em direção à universalização do saneamento básico. Co mais de 84% da área de cobertura de esgoto já alcançada, a cidade recebeu neste mês a ordem de serviço para o início de novas obras nesse setor, com um investimento total de R$ 2,363 milhões.

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) por meio de seu diretor e presidente, Renato Marcílio da Silva, assinou a ordem de serviço, dando início aos trabalhados de expansão da rede de esgoto em Chapadão do Sul. Esses investimentos são parte das metas estabelecida pelo governador Eduardo Riedel e pela diretoria da empresa, visando a ampliação da área de cobertura em direção à universalização.

Os recursos para as obras provem do FGTS, em conjunto com a contrapartida da Sanesul por meio do programa “Avançar Cidades”. A empreiteira responsável terá nove meses para executar os serviços, contados a partir da ordem de serviço.

O projeto abrange a implantação de 7.180,09 metros de rede coletora de esgoto, bem como a criação de 680 novas ligações domésticas. Com a conclusão dessas obras, a cidade de Chapadão do Sul, atingirá uma cobertura de aproximadamente 89,19% da área, aproximando-se da tão almejada meta de universalização, de acordo com informações da Assessoria da Diretoria de Meio Ambiente (Ademam) da Sanesul.

Renato Marcílio, diretor-presidente da Sanesul, destaca a importância desses investimentos na expansão da rede de esgoto de chapadão do sul, ressaltando o compromisso da empresa em alcançar a meta de universalização. Ele enfatiza que esses esforços refletem o compromisso estratégico da companhia e do Governo de Mato Grosso do Sul em garantir o acesso universal ao saneamento básico, melhorando a qualidade de vida da população e contribuindo para a preservação ambiental.

A universalização do saneamento básico nos 68 municípios do Estado atendidos pela Sanesul é um dos compromissos assumidos pelo governador Eduardo Riedel, visando antecipar a meta fixada pelo marco legal do saneamento no país. Com a assinatura da ordem de serviço em Chapadão do Sul e os investimentos em expansão da rede de esgoto, a cidade avança significativamente nesse caminho, proporcionando melhorias substanciais na qualidade de vida de seus habitantes e no cuidado com o meio ambiente.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.