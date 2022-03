Melhorias em infraestrutura e serviços são indicações de vereadores em Nova Andradina

A Câmara de Vereadores de Nova Andradina aprovou, na 3ª Sessão Plenária Ordinária Deliberativa, um pacote de indicações visando melhorias nas áreas de infraestrutura e serviços públicos.

O parlamentar, Deildo Piscineiro (PSDB) solicitou “apoio a fim de viabilizar Emenda Parlamentar para aquisição e Implantação de Cobertura da Quadra do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul”. O vereador também requereu a instalação de lixeiras na unidade de ESF (Estratégia Saúde da Família) do distrito Nova Casa Verde.

Com foco no trânsito, o vereador Alemão da Semente (PDT) propôs, a implantação de faixa de pedestres no encontro das ruas Luiz Antônio da Silva e Cristo Rei.

Por sua vez, o vereador Fábio Zanata (MDB), sugeriu a construção de uma praça entre as ruas Florêncio de Mattos e Luiz Antônio da Silva, no Bairro Vila Beatriz, com itens como quadra de areia iluminada, academia ao ar livre e brinquedos coloridos.

A melhoria da infraestrutura escolar também foi destacada na sessão, pelo vereador Wilson Almeida (PSDB). No documento, o parlamentar cobrou que seja realizada manutenção e reforma nos ônibus escolares, principalmente nos que fazem as linhas rurais.

As vereadoras Cida do Zé Bugre (PL) e Gabriela Delgado (PSB) reivindicaram a instalação de rede de esgoto nos bairros Bela Vista e Vila Santo Antônio e na Rua Cristo Rei, compreendendo o trecho do nº 2467 (última quadra).

Ainda com foco em infraestrutura, o presidente da Câmara, vereador Dr. Leandro Fedossi (PSDB), solicitou a restauração e nivelamento da Rua Joaquim Sampaio Neto, trecho entre a Avenida Joaquim de Moura Andrade e Rua Walter Hubacher.

O Chefe do Legislativo, em conjunto com as vereadoras Gabriela Delgado e Márcia Lobo (MDB) e vereadores Wilson Almeida, Deildo Piscineiro e Arion Aislan (PL), sugeriu, para a Praça Queneciano Cecílio de Lima e Parque Infantil, reparos dos brinquedos; placa de informação sobre o brinquedo específico a crianças que fazem uso de cadeiras de rodas; restauração dos alambrados que cercam o parque; cuidados ambientais no que tange aos pombos que ali permanecem; e limpeza dos bancos e mesas da praça.

Em outra propositura, o vereador Arion, solicitou, a limpeza e desobstrução dos tubos de escoamento de águas pluviais da rotatória localizada na saída de Nova Andradina para Batayporã.

Por fim, foi aprovada a proposta da vereadora Gabriela Delgado (PSB), em que a parlamentar cobrava informações sobre a execução de recapeamento de pavimentação asfáltica nos Bairros Durval Andrade Filho, Bela Vista, Argemiro Ortega, Cristo Rei e Centro Educacional. Com informações da assessoria.