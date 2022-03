É hora de dar tchau: Verão termina em frente fria e chuvas no fim de semana

O verão, considerada a época “mais quente” do ano para Mato Grosso do Sul, termina oficialmente neste domingo (20). Mas, ao invés de calor, o resquício da estação trará a vinda de uma nova frente fria ao Estado, e o fim de semana será de muita chuva acompanhada de rajadas de vento. Em certas regiões, até granizo poderá cair.

É o que prevê o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) em MS. O tempo já começou a mudar desde a quinta-feira, quando um aguaceiro forte caiu na Capital ao lado de ventania que pegou de surpresa os “desavisados”. E amanhã (18) continua.

Até sábado e domingo, são esperadas tempestades acompanhadas de raios, ventos e eventual queda de granizo no sudeste, região pantaneira e centro-norte de Mato Grosso do Sul. Em algumas localidades, 80 milímetros de água poderão cair em 24 horas.

Com relação às temperaturas, de fato o verão se despede com clima mais ameno – avanço da frente fria que dá efeito nos termômetros. Máximas de 32ºC e mínimas de 21°C em Campo Grande e em certa regiões do Estado.