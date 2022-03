Com Vozmecê, hoje tem forró gratuito na “Quinta Cultural”

Para quem já está animado com a proximidade do fim de semana, hoje (17) vai rolar um evento com muito forró e arte na Praça dos Imigrantes: o “Quinta Cultural” está marcado para acontecer às 19h, com show da dupla Vozmecê.

O casal, que recentemente passou três meses com o pé na estrada, se aventurou pelas ruas do Brasil, em especial no litoral nordestisno, com a ajuda de uma van que servia tanto de carro, casa, quanto palco para shows. Durante a viagem, eles rodaram 13 estados, levando um forró com pitada sul-mato-grossense por onde é que passassem.

Para os interessados, o evento desta quinta-feira acontece na rua Joaquim Murtinho, 46 – Centro.