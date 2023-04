Base de Riedel na Assembleia começa a ruir

Nesta semana o deputado estadual, Zé Teixeira ( PSDB), vem se mostrando insatisfeito com a condução dos tucanos e nesta semana saiu oficialmente, fora do G8, um dos blocos da base de Eduardo Riedel (PSDB) na Assembleia Legislativa.

Na terça-feira (11), o deputado recebeu um “aceite” do líder do bloco, Jamilson Name (PSDB).

Os deputados da base tentavam convencer o colega de permanecer no bloco, mas sem sucesso.

Zé Teixeira está em seu oitavo mandato e afirmou que a saída foi uma decisão pessoal. Ainda disse que o bloco não teria sentido de ser bloco porque não tem tido força internamente. “decisão pessoal, tudo normal e que segue apoiando o partido e o governador Eduardo Riedel [outro do PSDB]”, pontuou.

