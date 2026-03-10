MDB anuncia 30 novos filiados e nova presidência municipal da juventude

A ação movida pelo Ministério Público Eleitoral apontava suposto uso indevido de redes sociais e jornais

O MDB-MS anunciou 30 novas filiações para a juventude do partido na noite desta segunda-feira (9). Em evento realizado na sede do partido, também foram nomeados os novos membros da presidência municipal do núcleo de juventude do MDB.

A chegada de novos perfis indica o investimento que a legenda em aumentar o seu eleitorado. Com um perfil mais conservador a alinhado ao centro e a direita, os jovens podem trazer novos ares a sigla. Não apenas os jovens que ajudarão a compor o partido, mulheres e PcDs (pessoas com deficicias) também entrarão para fazer parte do núcleo de inclusão.

“Vamos fortalecer o partido com a chegada dos jovens e também estimular a juventude a participar na política porque eles são o nosso futuro”, comenta o vereador Dr. Jamal em entrevista ao Jornal O Estado.

O evento de filiação contou com a presença de lideranças do partido, como o presidente do diretório estadual Waldemir Moka, o presidente municipal Dr. Jamal e a presidente estadual da FUG-MS (Fundação Ulysses Guimarães) Maria Emília Sulzer. Também estarão presentes a professora e coordenadora de Educação Especial, Maria Cicera Ferreira, a militante e coordenadora do grupo de trabalho da FUG-MS, Elezita Oliveira Vercelino, e o ex-governador André Puccinelli, pré-candidato a deputado estadual.

Com as novas filiações, André Puccinelli acredita que a sociedade começou a entender a importância na participação política e que mais mulheres participam. Político a muitos anos, afirma que só se filiando a um partido para ter voz ativa no Congresso e nas Câmaras.

“E eu incentivo a participação das mulheres, porque elas são tão zelosas, ou mais, do que os homens. E quando elas entram é para valer. É em menor quantidade, mas quando consegue vencer a bolha do machismo, entrar e conseguir ser uma líder ou deputada, elas atuam para valer”, comenta o pré-candidato

Já para Maria Emília, a presença da juventude, das mulheres e do grupo de inclusão ajudaram a renovar o diretório. “Ideias novas, experiências diferentes, pensamentos, ideais, fôlego, vigor, tudo isso que a juventude traz e significa, eu acho que a presença dela aqui é isso, é renovação. Outra disposição, outra presença, mais idealismo, mais compromisso com o partido. O político tem que se vincular ao partido, não é por interesse, é por afinidade, por ideais”.

Já para as eleições de 2026, a presidente afirma que o partido estimula um representante jovem para concorrer como candidato.

Nova diretoria jovem

Já a nova diretoria do núcleo municipal de Juventude do MDB será composta por Enzo Cassol Moraes, que assume o lugar de Fernando Martinelli como presidente. Vitor Moreira entra como vice e Hugo Henrique Morino Vaini como secretário. Jealeson Davi Gomes Teixeira da Silva, Leonardo Braga Oliveira, e Kelvin Patrick Ramires Basso Antelo entram como as vogais da nova composição.

Cassol diz que se sente energizado com a nomeação. “A nossa juventude escutou por muito tempo que política é algo que não presta, algo que não vale a pena investir, mas hoje muitos jovens estão chegando ao MDB com vontade de fazer diferente”, completa.

“Acredito que o grande diferencial seja a qualidade. Nós não nos preocupamos com números, mas sim na qualidade de cada jovem que se aproxima da juventude do MDB. Através dos cursos da Fundação Ulysses Guimarães, para que todos eles entendam seus direitos, seus deveres e saibam se posicionar como cidadãos, escolher seus eleitores e aqueles que desejam ser representantes, que saibam também quais são suas responsabilidades e os seus deveres com o povo e como fazer o bom uso da função pública a serviço da população, a serviço do povo”, declara Cassol.

A Fundação Ulysses Guimarães é um braço da sigla e tem como função a formação de novos líderes políticos e execução de cursos de cidadania, além de outros projetos focados na educação política.

Por Lucas Artur