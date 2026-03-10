Chuva causa alagamentos em Rio Verde e São Gabriel do Oeste

O volume de chuva ultrapassou os 100 milímetros em Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste nesta segunda-feira (9), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia.

Em São Gabriel do Oeste, a forte chuva provocou alagamentos em ruas da cidade. Motoristas tiveram dificuldade para atravessar vias inundadas pela água, enquanto pedestres tentavam passar pela enxurrada. Em alguns pontos, água de esgoto chegou a jorrar nas ruas e casas também foram atingidas pela inundação.

De acordo com o monitoramento do Inmet, nas proximidades da área urbana do município foram registrados 44 milímetros de chuva. Somente em uma hora, por volta das 19h, o volume chegou a 30,6 milímetros.

Na zona rural, nas proximidades do Rio Coxim, o acumulado nas últimas 24 horas foi de 64,6 milímetros.

Já em Rio Verde de Mato Grosso, imagens que circulam nas redes sociais mostram uma avenida tomada pela enxurrada. A água ocupou parte da pista e um motociclista precisou usar a calçada para conseguir passar pelo local.