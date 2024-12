Mato Grosso do Sul receberá repasse R$ 300 mil do Ministério da Saúde destinados a bancos de leite

Cinco bancos de leite humano de Mato Grosso do Sul serão beneficiados com um repasse financeiro destinado à qualificação dos serviços prestados na coleta e distribuição de leite materno. A informação foi oficializada nesta segunda-feira (23) por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), assinada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Os recursos, que totalizam R$ 13,8 milhões para todo o Brasil, serão repassados ​​de forma única e representam o custeio para o período de setembro a dezembro de 2024. Cada banco de leite ativo, vinculado à Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH) e registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), receberá R$ 60 mil, sendo R$ 15 mil por mês, para aprimorar suas operações e aumentar a capacidade de atendimento.

Em Mato Grosso do Sul, os seguintes bancos de leite humano foram contemplados com o repasse:

– Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Campo Grande)

– Banco de Leite Humano Irmã Maria José Machado – Santa Casa Campo Grande (Campo Grande)

– Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (Campo Grande)

– Banco de Leite Humano Dr. João Aprígio (Campo Grande)

– Banco de Leite Humano Hilda Bergo Duarte (Dourados)

A medida visa fortalecer a rede de apoio à amamentação, garantir o aumento da produção e melhorar a distribuição do leite materno, fundamental para a saúde dos recém-nascidos, especialmente os prematuros e com baixo peso.

