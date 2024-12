Monitoramento feito pelo Detran-MS ajuda a recuperar 47 veículos em rodovias

Desde a inauguração, há sete meses, o CISV (Centro Integrado de Segurança Viária) já trouxe importantes resultados em parceria com as forças de segurança em Mato Grosso do Sul no combate à criminalidade.

Ao todo, 47 veículos que transitavam em rodovias estaduais e federais, com alerta de roubo ou furto, foram recuperados. Em seguida foram devolvidos aos proprietários em um trabalho de inteligência junto às forças de segurança federais, estaduais e municipais. Hoje em na sua base de dados, o CISV monitora mais de 500 veículos por diversos motivos de segurança pública.

Além disso, em 2024 os agentes de fiscalização viária do Detran-MS abordaram 15 mil veículos e realizaram 8 mil testes de etilômetros, sendo 980 pessoas autuadas por alcoolemia ou recusa ao bafômetro e por ultrapassagem em faixa contínua foram mais de 200 autuações.

Os agentes apoiaram mais de 250 eventos, com logística e segurança viária, e atenderam mais de 59 sinistros de trânsito que aconteceram em vias públicas de Mato Grosso do Sul. Condutores encaminhados à delegacia por diversos crimes foram 25 pessoas e 4 mandados de prisão foram cumpridos em abordagens realizadas.

A GPAV (Gerência de Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário) do Detran-MS em 2024 inaugurou mais uma Unidade Operacional, além da UOPCGR (Unidade Operacional de Campo Grande) e a UOPDOS (Unidade Operacional de Dourados) agora conta com a UOPAQU (Unidade Operacional de Aquidauana) agilizando o atendimento e auxiliando na segurança e patrulhamento viário de Mato Grosso do Sul.

Com informações do GOV MS