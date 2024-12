Polícia Militar Ambiental apreende contrabando durante operação

Na madrugada desta segunda-feira (23), durante a Operação Protetor dos Biomas, Policiais Militares Ambientais realizaram uma apreensão na rodovia MS-162, na entrada da cidade de Maracaju (MS). Durante a abordagem a um veículo de passeio, foi constatado o transporte de mercadorias de procedência estrangeira, caracterizando contrabando e descaminho.

No interior do veículo, os policiais encontraram 40 pneus da marca “Sunset” e 21 armas de brinquedo. Questionado, o motorista admitiu que os produtos eram oriundos do Paraguai e que não possuíam documentação fiscal.

Diante dos fatos, o veículo e todo o material apreendidos serão encaminhados a Delegacia da Receita Federal para os procedimentos cabíveis. A Operação Protetor dos Biomas tem como objetivo reforçar a fiscalização e combater crimes ambientais e atividades ilícitas relacionadas.

Embora a preservação dos recursos naturais seja sua missão principal, a Polícia Militar Ambiental também atua de forma ampla na prevenção e repressão a outros crimes, reafirmando seu compromisso com a segurança pública e a proteção da sociedade.

