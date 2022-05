Marun confirma que MDB está aberto para compor com outros partidos

O ex-ministro, Carlos Marun (MDB), durante visita ao jornal O ESTADO, na tarde desta quarta-feira (25), deixou claro que MDB está focado na eleição de André Puccinelli ao Governo do Estado aberto para compor com outros partidos.

Sobre sua provável pré-candidatura ao Senado, ele disse que nos próximos 40 dias está focado em trabalhar na candidatura do pré-candidato a governo ao Estado, André Puccinelli (MDB), e só depois se for conveniente para o projeto de eleição do André, abraçará a missão. “Caso eu fosse eleito por eu ter experiência nos três Poderes em diversos cargos de vereador a Ministro, eu já começaria em pleno vapor e com experiência em Brasília, não estaria começando agora”, enfatizou .

Marun deixou claro que o MDB está aberto em trabalhar com outros partidos com objetivo de ajudar o projeto principal do partido em 2022 que é de fazer o governador do Estado.

Sobre o que ele pensa da pré-candidata e companheira de partido, Simone Tebet ser a terceira via para presidente da República ele deixou claro sua posição particular, mas reiterou que o partido está aberto para outros apoios. “Simone não atrapalharia o projeto no MS, mas acredito eu que ela tem condições em encarar este desafio e vai receber o meu voto, mas o palanque do André no MDB é maior, e estará aberto para outras candidaturas para a Presidência”. explicou Marun.

Ele falou sobre a força de André Puccinelli e exemplificou declarando que o que ocorreu em 2018 na eleição em que Puccinelli foi preso. Marun afirmou que o tratamento dado ao ex-governador foi desumano e se tivessem permitido e soltado ele uns quinze dias antes, André teria plena condição de ter sido eleito. ” Este episódio já foi superado, e André foi visionário, basta olhar para Campo Grande, antes e depois da gestão do André”, afirmou Marun.