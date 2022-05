40 mil pessoas declaram ser homossexuais ou bissexuais em MS

Foi divulgada nesta quarta-feira (25), uma pesquisa inédita desenvolvida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), realizada em 2019 que constatou que em Mato Grosso do Sul existem 40 mil pessoas que se auto declaram como homossexuais ou bissexuais.

Outros 1,83 milhões responderam ser heterossexuais. No ano em que a pesquisa foi realizada eram 1,98 milhão de pessoas com mais de 18 anos no estado, destes, segundo o IBGE, 109 mil não responderam ou não souberam.

Na Capital, o número equivale a 3,7%, ou seja, 25 mil afirmaram também serem homossexuais ou bissexuais. Outros 614 mil, que corresponde a 90,9%, dos que responderam serem heterossexual. Já 37 mil não souberam ou se recusaram a responder. Segundo o Instituto, 100 mil família de Mato Grosso do Sul foram ouvidas.

Segundo o IBGE, a intenção do levantamento é contribuir para “análise dessa temática com estimativas do tamanho da população de homossexuais e bissexuais, total e segundo características socioeconômicas e níveis territoriais”.

Números Nacionais

Em todo o país, cerca de 2,9 milhões declararam ser homossexual ou bi. O resultado corresponde a 1,8% da população adulta com 18 anos ou mais. Outros 1,7 milhões não sabiam responder sobre a orientação sexual.

