Marquinhos Trad vai ter que entregar celular a Justiça

A juíza Eucélia Moreira Cassal, da 3ª Vara do Crime de Campo Grande, determinou no dia 16 de dezembro a entrega dos aparelhos celulares do ex-prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD), denunciado por crimes de importunação sexual, assédio e favorecimento à prostituição, terá que entregar o celular à polícia, após decisão judicial.

Marquinhos tem o prazo de 5 dias para entregar o aparelho assim que for citado judicialmente, o que deverá ocorrer na volta do judiciário a partir de 9 de janeiro de 2023.

O processo tramita em sigilo. Se a entrega não for realizada após a citação, o ex-prefeito pode ser alvo de mandado de busca e apreensão. A decisão judicial atende ao pedido da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que solicitou busca e apreensão de eletrônicos na residência de Trad, tais como celulares e notebooks.

Através de nota, os advogados de Marquinhos comunicaram que a decisão ainda está sendo analisada, mas que em princípio não muda o teor da investigação. O último ato público que Marquinhos participou ocorreu na semana passada, como convidado na inauguraçãoo da UBS do Jardim Presidente.