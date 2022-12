Riedel anuncia secretários de Educação, EPE, Assistência Social e Setescc

Há poucos dias para assumir o Governo de Mato Grosso do Sul, o eleito Eduardo Riedel (PSDB) divulgou em coletiva de imprensa, desta terça-feira (27), os últimos quatro secretários, para 2023, nas pastas de Sedescc (Secretária de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), SED (Secretaria de Estado de Educação), Sedhast (Secretária de Estado dos Direitos Humanos e Assistência Social) e EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas).

O primeiro nome anunciado foi o de Marcelo Miranda, o antigo presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) foi o escolhido para assumir no próximo ano a Setescc, “São as três fundações sobre o guarda-chuva de uma só secretaria, além da cidadania com suas subsecretárias juntas”, explica Riedel.

“Marcelo tem a missão de liderar a principal ação articuladora da secretaria, que é justamente a transversalidade na Setescc. Falamos na campanha em otimizar essas áreas que são muito complementares”, comenta Eduardo.

Na pasta da EPE, Eliane Detoni continuará comandando o escritório vinculado a Secretaria de Governo, cujo o papel tem a dimensão e status de uma secretaria especial, segundo Riedel. “A EPE é responsável pela estruturação de projetos que captam recurso privado nas grandes parcerias que o Estado possui. Seja em forma de concessão, PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) e outras formas em diversas áreas, assumindo projetos que sejam viáveis”, diz.

De acordo com o próximo governante do Estado, nos últimos anos a EPE conseguiu internalizar mais de R$ 10.9 bilhões em MS a partir do capital privado. “Isso vale para saneamento, projetos sociais e outros setores que estão na mesmo linha. É um volume importante de recursos.”

O professor Hélio Queiroz Daher assumirá a SED, a partir de 2023, com o projeto de levar a universalização ao acesso em escolas de tempo integral. “Nós queremos chegar em 2026, com todo aluno que queira entrar em uma escola em tempo integral, com essa possibilidade. ”

Por fim, foi anunciada como Secretária Interina da Sedhas (Secretária de Estado dos Direitos Humanos e Assistência Social), Elisa Cleia Nobre. “Talvez esta secretaria seja uma das áreas mais estratégicas do Estado. Elisa conhece profundamente a assistência social para utilizar dela como mecanismo de política pública no resgate integral da cidadania e também levar todo tipo de ação até a pós-assistência”, comenta Riedel, revelando que a secretária fica da pasta assumirá definitivamente em fevereiro do próximo ano. Acompanhe a coletiva:

Até o presente momento foram anunciados os secretários:



Governo e Gestão Estratégica (Segov): Pedro Arlei Caravina (deputado estadual)

Saúde (SES): Maurício Simões Corrêa

Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc): Jaime Verruck

Justiça e Segurança Pública (Sejusp): Antonio Carlos Videira (permanece na pasta)

Controladoria-Geral do Estado (CGE): Carlos Eduardo Girão (permanece na pasta)

Infraestrutura e Logística (Selog): Hélio Peluffo Filho (PSDB);

Casa Civil: Eduardo Rocha (PSDB);

Procuradoria-Geral do Estado (PGE): Ana Carolina Ali Garcia;

Administração e Desburocratização (SAD): Ana Carolina Nardes;

Secretaria de Fazenda (Sefaz): Flávio Cesar Mendes de Oliveira.