Polícia salva suspeito que matou idoso de ser linchado na Vila Taquarussu

Ildenor José de Alencar, 61, morreu com uma facada no peito, na noite do último domingo de Natal (25), enquanto se reunia com alguns vizinhos em frente onde morava na Rua Brigadeiro Tobias, na região da Vila Taquarussu, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar foi abordada pela vizinhança que avisou sobre uma pessoa que tinha sido esfaqueada ali próximo. Os populares também apontaram quem seria o autor, prontamente detido e preso dentro da viatura para evitar que fosse agredido por populares.

O suspeito chegou a tentar fugir de alguns moradores que tentavam linchá-lo, mas foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Após detenção do autor, os policiais entraram em uma vila de kitinetes, onde em frente ao imóvel 03 estava o corpo da vítima, já sem vida.

Aos policiais, o autor confessou o crime e explicou ter um desentendimento com a vítima por conta de uma dívida de R$ 50, afirmando que naquele dia Ildenor teria o ameaçado e partido para cima do suspeito com uma faca de mesa, tentando golpeá-lo na barriga.

Em seguida, ele se defendeu e a faca atingiu seu antebraço esquerdo, causando uma pequena lesão e a faca acabou quebrando, não sendo apresentada depois na delegacia.

Ainda conforme o autor do crime, após sofrer a agressão, o mesmo sacou uma faca média que estava e matou Ildenor com um golpe no tórax.

Versão dos vizinhos

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) ouviu duas testemunhas que relataram ter presenciado tudo o que aconteceu, pois estavam em frente ao imóvel da vítima, dançando com o mesmo, quando compareceu o autor, tendo este dado um soco contra a vítima e logo sacado a faca, cometendo o crime e indo embora em seguida.