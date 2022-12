Câmeras de segurança evita assalto em loja de celulares na fronteira

Câmeras de um circuito fechado de uma loja de celulares em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã, conseguiram evitar um assalto, na madrugada de hoje (21). Dois jovens foram apreendidos na ação, que aconteceu no bairro Bernardino Caballero.

A tentativa de assalto aconteceu por volta de 1h30, quando agentes da comissária primeira da Polícia Nacional foram alertados pelos proprietários sobre a ação dos assaltantes. Diante das informações, os policiais realizaram uma busca na região, onde puderam localizar dois jovens, de 17 e 26 anos. Conforme informações da polícia paraguaia, os assaltantes têm uma extensa ficha criminal. Com um deles, os policiais encontraram uma chave de fenda de aproximadamente 35 centímetros com cabo de plástico amarelo.

Mais dois suspeitos que foram flagrados pelas câmeras de segurança continuam foragidos.

