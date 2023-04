Mensagem do livro Ele e Eu- 1230

Filho, eu ressuscitei para ti. Não para a Minha Glória, mas para que tu creias e espere a tua própria ressurreição. Poderia Eu desejar algo menos do que isto para ti? Como poderia, Eu que te criei pleno, corpo e alma, desprezar o teu corpo sem ressuscitá-lo? Quero-te inteiro! Para que Me dês esta graça Eu te peço: não voltes a contar contigo mesmo. Conta sempre Comigo, neste instante em que lês as Minhas Palavras, escritas com tanto amor para ti, e para sempre. A obra da ressurreição é minha, e esta obra começa com o entregar-Te a Mim desde sempre, porque sem Mim nada podes fazer. Comigo à tua frente, vivendo em ti, falando em ti, agindo em ti, tudo o que fizeres terás a marca da eternidade. Portanto filho, seja um despossuído de ti mesmo, retirado de ti, Me deixando todo o espaço e Eu te revestirei da Minha Divindade. Serás transfigurado, divinizado. Muitos falam hoje em dia da evolução das espécies ao longo do tempo, mas o que é isso com a evolução de um filho Meu ressuscitado?

Procuram a fórmula da vida eterna, quando já a dois mil anos a dei. Vida Eterna? “Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão, que eu hei de dar, é a minha carne para a salvação do mundo”(Jo 6, 51). Vinde Filho para o Banquete, preparado para ti desde toda a eternidade. Quero-te junto a Mim, não por breves anos, mas para sempre. Comecemos desde já a obra da ressurreição. Conceda-Me esta alegria.

