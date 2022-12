Ex-Flamengo, Michael faz fila e marca golaço na Arábia Saudita; veja o lance

O atacante Michael, ex-Flamengo, brilhou nesta quarta-feira na goleada do Al Hilal por 4 a 0 sobre o Al Ittifaq, pelas oitavas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita.

Em rebote dentro da grande área, o camisa 96 passou por 4 adversários, o goleiro e até mesmo um companheiro de equipe para conseguir balançar as redes e fechar o marcador.

Golaço do Michael pelo Al Hilal pic.twitter.com/WLfejgaThb — Flamengo em Videos (@FlamengoEmVideo) December 21, 2022

A partida foi válida pela Copa do Rei Saudita, e os outros gols da goleada foram marcados por Odion Ighalo, Mohammed Al-Breik e Luciano Vietto.

Contratado no início do ano, Michael marcou nesta quarta seu sexto gol pelo Al Hilal, terceiro colocado no Campeonato Saudita após nove rodadas.

O atacante de 26 anos voltou a estar nas manchetes do futebol brasileiro nas últimas semanas depois de Renato Gaúcho pedir sua contratação no Grêmio. Foi com o treinador que o jogador teve suas melhores atuações com a camisa do Flamengo no final de 2021.

