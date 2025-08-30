Marcos Pollon pode concorrer por São Paulo no lugar de Eduardo Bolsonaro

Primeiro Simone Tebet, depois Soraya Thronick e agora Marcos Pollon são os políticos eleitos por Mato Grosso do Sul e que para 2026 já são citados como potenciais candidatos em outras unidades da federação. O deputado do PL agora é citado como um potencial substituto de Eduardo Bolsonaro (PL), cuja candidatura à reeleição em São Paulo já estaria inviabilizada, uma vez que permanece nos Estados Unidos e corre o risco de perder o mandato e, se retornar ao Brasil, pode ser preso.

Simone Tebet, apesar de já ter declarado que não pretende mudar de domicílio eleitoral para tentar uma vaga ao Senado, ainda vive sob rumores de que a cúpula do MDB ainda pensa em seu nome para concorrer como candidata pelo estado de São Paulo. Soraya Thronick por seu turno, já teve seu nome lembrado para concorrer a uma vaga na Câmara Federal pelo estado do Rio de Janeiro, mas também negou essa possibilidade.

Na edição de ontem do Jornal O Globo, Pollon teria sido lembrado como possível substituto de Eduardo Bolsonaro (PL) na disputa em São Paulo durante uma reunião do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, com Jair Bolsonaro. Pollon esteve recentemente com Eduardo Bolsonaro e existem informações que poderia ter sido acertada esta possibilidade.

No momento, Pollon vive uma crise com o partido em Mato Grosso do Sul, devido a chegada de Reinaldo Azambuja (PSDB) para comandar a sigla a nível estadual. Essa mudança de domicílio facilitaria a vida de quem sai e de quem entra no partido.

Presidenciáveis

Já na disputa eleitoral de 2022, políticos do estado já foram destaque nas disputas eleitorais nacionais, pois as duas senadoras do Estado Soraya Thronick e Simone Tebet concorreram como candidatas pelo União Brasil e MDB respectivamente. Além de destaque em suas atuações no Senado, tanto Simone Tebet como Tereza Cristina também obtiveram sucesso em ministérios importantes na estrutura do Governo Federal, como a Agricultura e Pecuária e do Planejamento.

Já para 2026, o nome da senadora Tereza Cristina é lembrado como potencial candidata a presidente ou mesmo para ser companheira de chapa de algum nome que a direita venha a anunciar para concorrer com o presidente Lula, que tentará a reeleição.

