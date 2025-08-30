8ª edição do ‘Campo Grande é o Bicho’ acontece neste sábado na Praça Ary Coelho

A Praça Ary Coelho será palco da 8ª edição do ‘Campo Grande é o Bicho’, neste sábado (30), a partir das 8h. O evento irá oferecer orientações sobre raiva e leishmaniose, atividades lúdicas para crianças, testagem para leishmaniose canina e pré-cadastro para castração gratuita de cães e gatos.

Para a coordenadora do CCZ, Cláudia Macedo, a ação aproxima a comunidade dos serviços. “Nem todos conseguem ir até a sede do CCZ. Aqui levamos informação e atendimento, reforçando o cuidado responsável com os animais”, disse ela.

Com foco na prevenção e cuidado coletivo, as ações reforçam a importância da saúde única, que integra pessoas, animais e meio ambiente.

Serviço
Campo Grande é o Bicho;
Sábado (30);
A partir das 8h;
Praça Ary Coelho – Av. Afonso Pena.

 

