Queda: Preço do tomate deixa o produto 128% mais barato nesta semana

Na outra ponta, o quilo da banana e maçã ficaram mais caros para o consumidor na Capital

Na salada, lanches, e em diversas receitas culinárias, o tomate é um dos principais itens da lista de compras do consumidor em Campo Grande. A pesquisa de preço do jornal O Estado, dessa sexta-feira (29) revelou que o quilo do alimento ficou 128% mais em conta, saindo do custo de R$ 7,99 na semana passada para R$ 3,49 nesta semana.

A pesquisa com produtos da cesta básica, leva em consideração os preços mapeados em seis estabelecimentos atacadista e varejista da Capital. Na seção de hortifruti, o preço médio do tomate custa em torno de R$ 4,76. ‘Alívio de um lado, prejuízo do outro’, o quilo da maçã que era vendido por R$ 10,98 na última pesquisa, nesta semana a fruta teve um aumento de 31,97% sendo vendida por R$ 14,49.

O gasto médio do campo-grandense para comprar um quilo de maçã é de R$ 12,45. Outra fruta que também obteve alta foi a banana, onde o quilo saltou de R$ 4,99 (semana anterior) para R$ 5,98 (atual). A oscilação de preço resulta em uma variação de 19,84% no intervalo de uma semana.

Se o tomate lidera a redução de preço (128%), o quilo do alho é o segundo colocado nesta lista que registrou queda nos preços. Na pesquisa anterior o quilo chegou a custar R$ 36,99, já nessa sexta o consumidor pagou R$ 19,90 nos supermercados Comper e Fort. A economia foi de 85,88% para o bolso.

Itens do dia a dia

O pacote de arroz (Tio Lautério) com 5 quilos teve uma leve alta no preço em comparação à semana anterior, onde o consumidor pagava em média R$ 17,30. Já nesta semana, o valor subiu para R$ 18,10, os preços variaram entre R$ 15,99 e R$ 18,79 preço registrado em quatro dos seis comércios visitados.

O preço médio pago no óleo contendo 900ml, foi de R$ 5,40. O valor mais em conta encontrado pela reportagem foi registrado em três supermercados, sendo repassado ao cliente por R$ 7,19. Enquanto, o preço máximo foi de R$ 7,99 – variação foi de 11%.

O cafézinho de manhã e o lanche da tarde também ganharam um incentivo nesta semana, conforme aponta a pesquisa do jornal. Na semana passada o consumidor pagou em torno de R$ 35,40 para levar o produto para casa, já nesta semana o preço médio baixou para R$ 33,92 – variação tímida de 4,39%. Para a pesquisa foi levado em conta os preços do café Três Corações contendo 500 gramas.

No açougue a carne de frango segue sendo a proteína animal mais em conta custando entre R$ 8,79 e R$ 15,49. O corte suíno, conhecido também como carne de porco, é vendido em torno de R$ 16,89/quilo. E os preços da carne bovina registraram variação de 23,75%, com valores que vão de R$ 37,90 à R$ 46,90/quilo.

Por Suzi Jarde

