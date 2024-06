Marcinho do Frigomar e Jean estão empatados na disputa pela prefeitura Dois líderes de pesquisa fazem parte do mesmo partido e PSDB terá que definir

A eleição para prefeito de Deodápolis poderá ser definida na convenção do PSDB, uma vez que os dois pré-candidatos que estão liderando a pesquisa estão filiados ao partido e o perdedor não poderá mais se filiar a outro partido. Tanto um acordo interno no partido já antes da convenção, quanto a abertura de uma dissidência poderá ter influência já na articulação e composição das chapas para a disputa eleitoral.

Enquanto Marcinho da Frigomar é um conhecido empresário no município, que nunca ocupou cargo público ou disputou cargo eletivo, foi lançado há pouco mais de um mês, Jean Gomes, ex-secretário de Saúde e atual secretário de Planejamento e Finanças, conta com o apoio do prefeito Valdir Sartor, que está em seu segundo mandato. A direção estadual do PSDB não quer deixar que ocorra uma disputa na convenção e deverá deverá escolher entre os dois pretendentes, tentando inclusive que um deles aceite ser o vice.

No levantamento estimulado, Jean aparece com 38%, seguido por Márcio do Frigorífico, 17%; Márcio Teles, 10,67%; Reginaldo Macário, 2,33%; e Gilberto da Nona Linha, 2%. Outros 30% não sabem ou não responderam. No segundo cenário, Jean da Saúde tem 42%, seguido por Márcio do Frigorífico, com 14%, e Gilberto da 9ª Linha, com 8%. Outros 36% dos entrevistados não sabem ou não responderam. O instituto também perguntou em quem o eleitor não votaria. Márcio Teles foi o mais citado, com 20%, seguido por Reginaldo Macário, com 12,67%; Gilberto da 9ª Linha, com 10%; Márcio do Frigorífico, com 5,33%; e Jean da Saúde, com 5%. Outros 47% dos entrevistados não sabem ou não responderam. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº MS-06685/2024. O Instituto Ranking Brasil Inteligência ouviu 300 moradores no período de 3 a 8 de maio deste ano.

História

Deodápolis começou a ser colonizada em 20 de maio de 1956, quando 300 homens estavam ocupando uma área inicial de 240 hectares, mas devido ao grande número de famílias a área totalizou 9.100 hectares. A colônia foi dividida em módulos (2.972 módulos de 30 hectares, 25 de 30 a 50 hectares e 6 lotes com mais de 50 hectares). Em 1959 passou a ser distrito de Vila Glória pela Lei Estadual 1.197. Em 11 de novembro de 1963, passou a pertencer ao município de Glória de Dourados. Em janeiro de 1970 a população da região já era de 47.815 habitantes, sendo 36.412 na zona rural e 11.403 na zona urbana. Encarando o objetivo de ocupar novas terras e superando dificuldades, pouca a pouco a região tomara ares de cidade na 11ª linha que mais tarde foi batizada como Vila Bandeirantes.

Mas a população crescente não se intimidava e insistia cada vez mais no desenvolvimento da então Vila Novo Horizonte, pois de fato novas perspectivas abriam-se para novos brasileiros (nordestinos e paulistas) e estrangeiros (paraguaios). Com o passar do tempo os frutos da perseverança apareciam: As safras de algodão eram sinônimos de prosperidade, aumentando a movimentação de dinheiro e pessoas. A então Vila Novo Horizonte passaria a chamar-se Vila Deodápolis já com a motivação para a criação de um novo município e em 13 de maio de 1976 o então Governador do Estado de Mato Grosso José Garcia Neto sancionava a Lei Estadual nº 3.690. Era instituído o Município de Deodápolis, abrangendo a Vila Deodápolis e comunidades adjacentes (Lagoa Bonita, Presidente Castelo, Vila União e Porto Vilma), ficando assim o município com 31.520 habitantes.

Por Laureano Secundo

