Duas apostas de MS faturam quina e Mega-Sena acumula novamente

O resultado da Mega-Sena 2743 com prêmio de R$ 111.008.279,36 milhões foi divulgado neste sábado (29), e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 120 milhões no próximo sorteio que será realizado na terça-feira (2).

Duas apostas de Mato Grosso do Sul fizeram a quina no sorteio da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (29),e faturaram ao todo R$ 120 mil.

Um bolão de Naviraí, dividido em 15 cotas, levou R$ 80.582,25. Já uma aposta de Nova Andradina, de cota única, ganhou R$ 40.291,15.

