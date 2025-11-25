De olho nas eleições: Marcelo Miranda e Jaime Verruck acenam saída do governo em março de 2026

Os secretários da Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura), Marcelo Miranda (PSDB)e da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck (PSD), confirmaram ao Jornal O Estado, que deixarão seus cargos em março de 2026 para disputar as eleições do ano que vem. Ambos já estavam cotados para integrar o grupo de auxiliares do governador Eduardo Riedel (PP) que devem sair do primeiro escalão para entrar na corrida eleitoral, movimento que já foi iniciado por Eduardo Rocha (MDB), ex-secretário da Casa Civil, que deixou o cargo para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa.

Marcelo Miranda afirmou que a decisão de sair apenas em março está ligada ao volume de entregas pendentes da Setesc no início do ano. Segundo ele, deixar o cargo antes poderia comprometer a conclusão de projetos considerados prioritários para o governo.

“De certa forma, sair perto da janela pode atrapalhar a campanha, sim. Mas meu compromisso maior hoje é com o governo. Não posso deixar a secretaria sem tudo programado para fechar o mandato entregando o que está no plano de governo”, afirmou.

Entre as ações que ainda serão concluídas, ele cita obras de reforma e construção de ginásios, a implantação do programa Cine Câmara em 40 municípios e a Caravana da Cultura, iniciativa itinerante que levará teatro, circo, dança e cinema para as cidades com menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). O secretário disse ainda que não há definição sobre quem assumirá a pasta após sua saída e que o tema não foi tratado com o governador.

Marcelo Miranda pretende disputar uma vaga de deputado estadual. Ele afirma que deve concorrer pelo PSDB, mas admite que a filiação poderá mudar dependendo da orientação do governador Eduardo Riedel e do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL): “Em princípio é pelo PSDB, mas aguardo uma conversa mais definitiva com eles”.

Já o secretário Jaime Verruck confirmou que deixará a Semadesc no dia 30 de março. Ele afirmou que não enfrenta problemas da sua saída ser próxima da janela partidária porque não ocupa mandato eletivo atualmente.

“Mantenho minha candidatura ao Senado. Mas pode ser que se construa outra alternativa com o grupo do governador Riedel”, declarou. Verruck ainda acrescentou que “A ideia é fortalecer o PSD no Estado”, quando questionado sobre uma eventual troca de partido.

Com as saídas previstas para março, o governo deve reorganizar parte do secretariado às vésperas das articulações finais para o pleito de 2026. Novas mudanças não estão descartadas, e a definição de substitutos para as duas pastas deve ocorrer apenas no início do próximo ano.

Por Brunna Paula