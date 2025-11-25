Black Friday: faltando três dias, Comércio de Campo Grande aposta em alta nas vendas

Lojistas relatam estoques reforçados, campanhas antecipadas e expectativa de crescimento nas vendas

Com a Black Friday marcada para esta semana, lojistas do Centro de Campo Grande estão otimistas. A expectativa é de que 2025 repita o bom desempenho do comércio no ano anterior. Preparação de estoques, preços atrativos e consumidores mais confiantes compõem o cenário apontado por gerentes e vendedores que aguardam um fluxo intenso nos próximos dias.

Para o gerente da Gazin, Robiano Pereira, a rede entrou no período promocional mais organizada e otimista. Segundo ele, a empresa aprendeu com o bom desempenho de 2024 e buscou melhorar a estratégia para este ano.

“A gente se preparou bem melhor. O ano passado já foi muito bom e a expectativa para 2025 é das melhores. Estoque, produtos, preços com tudo muito competitivo. O consumidor está mais confiante este ano”, afirma.

Robiano explica que a projeção da loja é de um crescimento mínimo de 10% nas vendas em relação ao ano anterior, número que considera “seguro”, mas que pode ser superado com o aquecimento natural do período.

“Foi um bom ano de vendas, de lucratividade e de crescimento mês a mês. A Black Friday não deve ser diferente”, completa.

Apesar de outras lojas relatarem que o calendário apertado entre Black Friday e Natal pode afetar o planejamento, o gerente diz que isso não foi um problema para a Gazin.“Tivemos um dezembro muito bom e esperamos repetir o desempenho. Muitos clientes já começam a procurar ofertas no dia 1º e, quando percebem que alguns preços já estão com desconto, acabam antecipando a compra”, comenta.

Promoções antecipadas

No setor de telefonia e acessórios a vendedora, Mirella Nogueira, diz que a loja está com a “expectativa lá em cima”. “Renovamos nossos estoques já pensando no Natal e estamos aproveitando a Black Friday para girar mercadorias. Para nós, esse movimento geral no Centro é ótimo, o cliente vem para comprar algo específico em outra loja e acaba levando algo a mais aqui”, explica.

A estratégia de antecipação de alguns descontos, comum entre os estabelecimentos, também tem chamado a atenção de quem circula pelo comércio. Entre os compradores, a percepção é de que a Black Friday tem se tornado mais confiável. O mecânico Caique Oliveira diz que este ano resolveu se planejar para aproveitar melhor os descontos.

“Eu não acreditava muito antes, mas comecei a reparar que realmente têm produtos que compensam. A gente já segura um pouco o dinheiro em novembro para aproveitar”, conta. Para ele, apesar de muitas ofertas aparecerem pela internet, passar pelo Centro ainda pode render boas compras. “Comprar online é mais barato às vezes, mas quando a gente está aqui e vê o produto na hora, acaba levando.”, comentou.

Horário estendido em dezembro

Robiano Pereira também comentou sobre a discussão em torno do horário especial de fim de ano no comércio central, que ainda não foi oficialmente definido. Para ele, ampliar o período de atendimento será benéfico para os lojistas. “Quanto mais tarde a loja fechar, melhor. Muitos consumidores saem do trabalho tarde e não conseguem vir ver o produto físico. Se o horário é curto, eles acabam comprando pela internet e às vezes nem ficam satisfeitos. O cliente gosta de olhar, de comparar”, diz.

Embora já circule uma proposta de horário especial para dezembro, os lojistas afirmam que ainda não houve acordo final para o funcionamento do Centro durante as semanas que antecedem o Natal. A expectativa do setor é que as lojas possam operar até mais tarde, garantindo tempo para quem trabalha em horário comercial.

Por Gustavo Nascimento