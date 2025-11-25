Black Friday: faltando três dias, Comércio de Campo Grande aposta em alta nas vendas

FOTO: ROBERTA MARTINS
FOTO: ROBERTA MARTINS

Lojistas relatam estoques reforçados, campanhas antecipadas e expectativa de crescimento nas vendas

Com a Black Friday marcada para esta semana, lojistas do Centro de Campo Grande estão otimistas. A expectativa é de que 2025 repita o bom desempenho do comércio no ano anterior. Preparação de estoques, preços atrativos e consumidores mais confiantes compõem o cenário apontado por gerentes e vendedores que aguardam um fluxo intenso nos próximos dias.
Para o gerente da Gazin, Robiano Pereira, a rede entrou no período promocional mais organizada e otimista. Segundo ele, a empresa aprendeu com o bom desempenho de 2024 e buscou melhorar a estratégia para este ano.

“A gente se preparou bem melhor. O ano passado já foi muito bom e a expectativa para 2025 é das melhores. Estoque, produtos, preços com tudo muito competitivo. O consumidor está mais confiante este ano”, afirma.

Robiano explica que a projeção da loja é de um crescimento mínimo de 10% nas vendas em relação ao ano anterior, número que considera “seguro”, mas que pode ser superado com o aquecimento natural do período.

“Foi um bom ano de vendas, de lucratividade e de crescimento mês a mês. A Black Friday não deve ser diferente”, completa.

Apesar de outras lojas relatarem que o calendário apertado entre Black Friday e Natal pode afetar o planejamento, o gerente diz que isso não foi um problema para a Gazin.“Tivemos um dezembro muito bom e esperamos repetir o desempenho. Muitos clientes já começam a procurar ofertas no dia 1º e, quando percebem que alguns preços já estão com desconto, acabam antecipando a compra”, comenta.

Promoções antecipadas
No setor de telefonia e acessórios a vendedora, Mirella Nogueira, diz que a loja está com a “expectativa lá em cima”. “Renovamos nossos estoques já pensando no Natal e estamos aproveitando a Black Friday para girar mercadorias. Para nós, esse movimento geral no Centro é ótimo, o cliente vem para comprar algo específico em outra loja e acaba levando algo a mais aqui”, explica.

A estratégia de antecipação de alguns descontos, comum entre os estabelecimentos, também tem chamado a atenção de quem circula pelo comércio. Entre os compradores, a percepção é de que a Black Friday tem se tornado mais confiável. O mecânico Caique Oliveira diz que este ano resolveu se planejar para aproveitar melhor os descontos.

“Eu não acreditava muito antes, mas comecei a reparar que realmente têm produtos que compensam. A gente já segura um pouco o dinheiro em novembro para aproveitar”, conta. Para ele, apesar de muitas ofertas aparecerem pela internet, passar pelo Centro ainda pode render boas compras. “Comprar online é mais barato às vezes, mas quando a gente está aqui e vê o produto na hora, acaba levando.”, comentou.

Horário estendido em dezembro
Robiano Pereira também comentou sobre a discussão em torno do horário especial de fim de ano no comércio central, que ainda não foi oficialmente definido. Para ele, ampliar o período de atendimento será benéfico para os lojistas. “Quanto mais tarde a loja fechar, melhor. Muitos consumidores saem do trabalho tarde e não conseguem vir ver o produto físico. Se o horário é curto, eles acabam comprando pela internet e às vezes nem ficam satisfeitos. O cliente gosta de olhar, de comparar”, diz.

Embora já circule uma proposta de horário especial para dezembro, os lojistas afirmam que ainda não houve acordo final para o funcionamento do Centro durante as semanas que antecedem o Natal. A expectativa do setor é que as lojas possam operar até mais tarde, garantindo tempo para quem trabalha em horário comercial.

Por Gustavo Nascimento

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *