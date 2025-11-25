GOI captura foragido da Justiça e prende suspeito de estuprar criança em ações distintas na Capital

Policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) realizaram duas ações distintas que resultaram na prisão de um foragido da Justiça e de um homem suspeito de estupro de vulnerável, em Campo Grande. As diligências ocorreram nas regiões dos bairros Jardim Tijuca e Jardim Panamá.

Após levantamento de informações, equipes do GOI conseguiram identificar o paradeiro de um homem procurado pela Justiça nas imediações do Jardim Tijuca. O suspeito, identificado como O.R.J., 30 anos, tinha um mandado de prisão expedido pelo Plantão Judiciário da 1ª Região Criminal de Campo Grande.

Durante a abordagem, a identidade foi confirmada e o foragido foi detido. Em seguida, os policiais o encaminharam à Casa da Mulher Brasileira, onde a autoridade policial plantonista realizou os procedimentos de praxe e formalizou o cumprimento do mandado. Após isso, ele foi recolhido ao cárcere, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Em outra ocorrência, investigadores do GOI foram acionados pelo delegado titular da 7ª Delegacia de Polícia para auxiliar nas buscas por um homem suspeito de cometer estupro de vulnerável na região do Jardim Panamá.

A vítima, uma criança, foi encaminhada à DEPAC Cepol, onde passou por exame de corpo de delito requisitado pela delegada plantonista. O laudo confirmou lesões corporais compatíveis com os abusos relatados.

Com base nas informações colhidas, os policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito, identificado como E.B.S.J. Ele foi conduzido ao DEPAC Cepol, onde recebeu voz de prisão e teve o Auto de Prisão em Flagrante lavrado pelo crime.

Assim como no outro caso, após os trâmites legais, o acusado foi recolhido ao cárcere, onde deve permanecer à disposição do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

