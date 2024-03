Marçal se filia ao ninho tucano e tem pré-candidatura confirmada por Reinaldo e Riedel

“A decisão é por maioria e pela maioria, nós optamos que o Marçal é pré-candidato e ele vai ser o pré-candidato aqui em Dourados”. afirmou o ex-governador e presidente estadual do PSDB em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), assegurando que o partido já escolheu o radialista Marçal Filho como pré-candidato à prefeitura. Ele assinou ficha no PSDB na noite de sexta-feira (15). Além de Reinaldo Azambuja o ato de filiação contou com a participação de do Governador Eduardo Riedel, deputados estaduais, prefeitos e vereadores do partido de toda a região. Além de Marçal Filho, houve a filiação de lideranças e da vereadora Tânia Cristina, que deixou o PP do prefeito Alan Guedes.

Para Reinaldo, a definição por Marçal Filho veio da escolha da maioria dos integrantes do PSDB. “Marçal retorna ao ninho tucano e ele é o nosso pré-candidato a prefeito de Dourados. E essa candidatura nasce do pulsar das ruas”.

“Em uma eleição majoritária se busca um arco de alianças em cima de um programa de governo. As pessoas pediram, as pessoas querem e hoje ele vem ao partido como pré-candidato e em julho vamos homologar nas convenções já com os aliados, com chapas montadas, com grupos que vão compor a eleição proporcional”, finalizou.

Já o governador Eduardo Riedel também se posicionou sobre a conjuntura política municipal. “Não sou gato e nem caco de vidro pra ficar em cima do muro, eu tenho lado e o meu lado é do grupo do PSDB que hoje está trazendo o Marçal pra ser pré-candidato a prefeito de Dourados. E nós vamos estar ao seu lado, caminhando junto, pedindo voto se você confirmar a sua candidatura em julho”, afirmou o governador diante de centenas de pessoas que lotaram a Seleta, no jardim Flórida, na noite desta sexta-feira (15), para prestigiar a filiação do empresário, radialista e advogado ao PSDB.

Ao discursar durante o ato de filiação ao PSBD e já como pré-candidato à Prefeitura de Dourados, Marçal Filho foi enfático: “Quero agradecer a Deus. Perdi as últimas eleições, não me reelegi deputado, mas Deus estava preparando algo maior, muito maior”. O pré-candidato tucano falou que “A esperança da população está acabando e aceitei o desafio de disputar a prefeitura para resgatar a confiança das pessoas. Minha pré-candidatura é sem volta”, garantiu Marçal Filho.

Críticas de Geraldo

O parlamentar afirmou não ter sido chamado para os encontros do diretório municipal, atualmente comandado por Zé Teixeira e disse defender um debate de ideias e propostas, e não uma eleição de ‘fulanização’. O presidente do diretório local do PSDB, Zé rebateu as críticas feitas por Geraldo Resende. “Ele [Geraldo] tem o mesmo direito de pleitear a candidatura que o Marçal. A eleição é algo difícil e o Marçal tem mostrado que além de bons trabalhos parlamentares, também é popular”, disse.

