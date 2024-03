Turma do Bolonhesa apresenta ‘Dom Quixote’ na Estação Cultural Teatro do Mundo

Em comemoração aos 9 anos de existência, neste domingo (17), a Estação Cultural Teatro do Mundo na Capital, será palco de uma apresentação imperdível: a Turma do Bolonhesa trará uma adaptação única da obra clássica “Dom Quixote”, de Miguel de Cervantes. O evento é gratuito.

Sob a direção e adaptação de Fernando Lopes, o elenco composto por Ewerton Goulart, Flávia Paniago, Fernando Lopes, Isaias Farias e Raphael Lanziani promete uma performance cheia de humor e emoção. Conhecidos por seus personagens únicos como Pão com Ovo, Espaguete, Bolonhesa, Polenta e Tio Batata, os atores da Turma do Bolonhesa prometem levar o público a uma viagem inesquecível pelo mundo de Dom Quixote.

Em entrevista ao Jornal O Estado, Fernando Lopes, Diretor da Companhia Teatro do Mundo e também interprete do Palhaço Bolonhesa, fala sobre como surgiu a ideia de adaptar a obra de Miguel de Cervantes. “A Turma do Bolonhesa foi criada em novembro de 2015 com o intuito de apresentar clássicos da literatura para crianças, utilizando a palhaçaria, a commedia dell’arte, o teatro e a contação de histórias, como aportes principais.”

Ele também complementa sobre como trazer esta obra para o teatro é importante para o público infantil levemente, mas também com elementos artísticos e intelectuais. Dom Quixote é uma obra complexa de autoria de Miguel de Cervantes, traze-lá para o universo infantil não é muito difícil, se levarmos em conta a trajetória do personagem como uma grande brincadeira. Queremos fazer as novas gerações se apaixonarem por Dom Quixote. A palhaçaria transforma tudo em jogo, colocamos uma pitada de poesia, música e muita diversão.” Afirma o diretor.

Fernando também ressalta os desafios de interpretar o clássico da literatura para os palcos teatrais. “O principal desafio é manter a intensidade da obra escrita, livre na imaginação, no ambiente visual, estético e limitado do teatro. Nós apostamos na relação direta com o público.É uma obra vasta e complexa, adaptar para o teatro infantil é tarefa difícil, é preciso manter a simplicidade dos personagens vivendo uma grande aventura apaixonada. Por tanto o maior desafio é manter esse teor de aventura, de paixão e encanto que temos ao ler o livro”, destaca o diretor.

Sobre a recepção do público, Lopes fala acerca do que se pode esperar ao assistir o espetáculo. “Esse ano estamos completando 9 anos da Turma do Bolonhesa, temos um público crescente e fiel, nossos espetáculos são sempre cheios de muita energia. O que o público pode esperar é essa vibração capaz de apaixonar crianças e adultos”.

Sobre a magnitude da mensagem principal que a Cia Teatro do deseja transmitir ao público através da adaptação, Fernando espera que todos sejam estimulados pela arte e imaginação que a Turma oferecerá. “A nossa principal mensagem ao encenar Dom Quixote é a defesa da imaginação, da loucura, para quebrar padrões, da coragem para enfrentar os desafios da vida. Esses são os moinhos da esperança”.

Enredo

A história gira em torno de Alonso Quixano, um devoto leitor de romances de cavalaria, que mergulha em sua imaginação e se transforma em Dom Quixote, o lendário cavaleiro errante de Mancha. Ao lado de seu fiel escudeiro Sancho Pança, interpretado pelos integrantes da Turma do Bolonhesa, Quixote se lança em diversas aventuras cheias de humor e poesia.

A Turma do Bolonhesa, com seus 9 anos de experiência em contar e recontar histórias através da palhaçaria, promete uma abordagem única e envolvente de “Dom Quixote”, trazendo uma nova perspectiva ao clássico da literatura mundial. Seja para quem nunca viu ou para os que já acompanham o trabalho da trupe, a apresentação promete surpreender e emocionar.

Ao adotar a palhaçaria como forma de arte para incorporar o teatro, Fernando descreve esta função mais do que uma forma de trabalho, mas também uma forma de expressão e desafios. “A Palhaçaria é muito mais do que simplesmente fazer palhaçadas. Ela nos permite mergulhar no desafio teatral, construindo o espetáculo diante do público com criatividade e espontaneidade. Nosso teatro é vivo, pulsante, onde cada apresentação é uma nova aventura, uma nova oportunidade de explorar a poesia e a liberdade que a Palhaçaria proporciona”.

Fernando finaliza deixando um conselho sobre a arte de se desafiar em meio aos palcos, imersos nas brincadeiras a qual nos submetemos no decorrer da vida. “Como disse Shakespeare, ‘To play or not to play’, e nós escolhemos sempre jogar, porque é na brincadeira que encontramos nossa essência e a verdadeira magia do palco”.

Serviço:

Dia: 17 de março (Domingo)

Horário: A partir das 17h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo, Rua Barão de Melgaço, 177

Preço: Entrada gratuita

