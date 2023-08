Marçal filho decide retorno para o PSDB

Focando retornar a posto político o ex-deputado, Marçal Filho volta ao PSDB com o foco na prefeitura de Dourados na eleição de 2024.

Após conversa com Reinaldo Azambuja, Marçal bateu o martelo para o retorno ao partido.

O deputado Zé Teixeira apoiou o retorno, já o deputado federal Geraldo Resende (PSDB) foi o único a rejeitar a volta de Marçal, pedindo até sabatina.

O trabalho do pré-candidato é convencer os parceiros já que três tucanos estão de olho na prefeitura de Dourados.

