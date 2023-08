Programa de castração na Capital

A Prefeitura de Campo Grande, através da Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subea), tem realizado ações de educação e castração para controle populacional dos animais.

Segundo a subsecretária da Subea, Ana Luiza Lourenço, estima-se que atualmente em Campo Grande, exista aproximadamente mais de 300 mil animais domiciliados, mas uma porcentagem baixa desses animais é castrada.

A conscientização da população sobre a importância da castração, além de evitar ninhada indesejada, evita algumas complicações que acometem os animais, independente do gênero.

A gata Eva, chegou até a Subea, após a tutora perceber que o tempo de gestação dela estava longo demais. Segundo Stéfanie Centurion, veterinária da Subea, a gatinha já chegou com os filhotes mortos dentro da barriga. “A morte fetal, é uma condição comum de acontecer. Não tem um motivo especifico, e pode acometer tanto felinos quanto caninos”.

A Subea possui programa de castração gratuita para cães e gatos, machos e fêmeas, de Campo Grande. Para participar do programa de castração da Subsecretaria, o tutor interessado deve apresentar o número do NIS, documento de identidade oficial com foto e comprovante de residência.

São disponibilizados 15 senhas pela manhã, a partir das 7h30 e, 15 senhas à tarde, a partir das 13 horas.

Ao comparecer na sede da Subea, o tutor já deve levar o pet. O animal será avaliado e microchipado pela equipe veterinária e, estando apto para a castração, já sairá com o encaminhamento com o local, data e hora do procedimento agendado.

